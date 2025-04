Germania Twist trotzt dem Tabellenführer

Die erste Halbzeit verlief erwartungsgemäß: Grenzland diktierte das Geschehen, hatte deutlich mehr Ballbesitz und erspielte sich mehrere gute Tormöglichkeiten. Germania agierte tief stehend und konzentrierte sich auf eine stabile Verteidigung. Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gäste ging es torlos in die Pause – auch weil Grenzland die letzte Präzision im Abschluss vermissen ließ.

Im Derby zwischen Germania Twist und dem SV Grenzland Twist spiegelte der Spielverlauf lange die Tabellensituation der Kreisliga Süd-Mitte wider. Der Tabellenführer dominierte weite Strecken der Partie, während die Germania als Drittletzter auf eine kompakte Defensive und gelegentliche Entlastungsangriffe setzte. Am Ende rettete ein Eigentor in der Nachspielzeit Grenzland zumindest einen Punkt.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild fort. Grenzland drückte auf den Führungstreffer, scheiterte jedoch mehrfach knapp. In der 60. Minute nutzten die Hausherren eine seltene Offensivaktion: Ein Foul an der Strafraumgrenze brachte einen Freistoß – und Harry Kuhn verwandelte diesen direkt zur überraschenden Führung für Germania. Der Spielverlauf war damit auf den Kopf gestellt.

Die Gäste wirkten kurzzeitig konsterniert, fanden aber mit zunehmender Spieldauer wieder in ihren Rhythmus. Germania lauerte auf Konter, während Grenzland das Spiel kontrollierte, jedoch weiterhin am Defensivbollwerk der Hausherren und an der eigenen Chancenverwertung scheiterte.

In der Nachspielzeit belohnten sich die Gäste dann doch noch. Ein Freistoß aus dem Halbfeld durch Burak Pala segelte in den Strafraum – Jens Tappel unterlief ein unglückliches Eigentor per Kopf (90.+3), das den späten Ausgleich bedeutete. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Florian Buß, der die Partie souverän leitete, das Spiel.