– Foto: SV Adler Messingen

Germania Twist siegt dank Dreierpack von Schabos Adler Messingen hadert mit Chancenverwertung Verlinkte Inhalte KL Süd-Mitte Emsland Messingen Germ.Twist

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Germania Twist Germ.Twist SV Adler Messingen 1922 Messingen 3 1 Vor den Augen von 3.383 Liveticker-Lesern (Quelle: FuPa, Christopher Thünemann) hat der SV Germania Twist am Sonntag den SV Adler Messingen mit 3:1 besiegt. Während die Gäste über weite Strecken die aktivere Mannschaft stellten und zahlreiche Möglichkeiten ausspielten, präsentierte sich Twist eiskalt vor dem Tor, allen voran Gerd Schabos, der mit drei Treffern den Unterschied machte.

Twist effizient, Messingen glücklos Nach einem verhaltenen Beginn brachte Schabos die Hausherren in der 32. Minute nach einem Steckpass von Küpper mit 1:0 in Führung. Doch nur zwei Minuten später schlug Messingen zurück: Ex-Twister Nico Jansen traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (34.).