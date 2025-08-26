Germania Twist siegt dank Dreierpack von Schabos

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽
Vor den Augen von 3.383 Liveticker-Lesern (Quelle: FuPa, Christopher Thünemann) hat der SV Germania Twist am Sonntag den SV Adler Messingen mit 3:1 besiegt. Während die Gäste über weite Strecken die aktivere Mannschaft stellten und zahlreiche Möglichkeiten ausspielten, präsentierte sich Twist eiskalt vor dem Tor, allen voran Gerd Schabos, der mit drei Treffern den Unterschied machte.
Nach einem verhaltenen Beginn brachte Schabos die Hausherren in der 32. Minute nach einem Steckpass von Küpper mit 1:0 in Führung. Doch nur zwei Minuten später schlug Messingen zurück: Ex-Twister Nico Jansen traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:1-Ausgleich (34.).
Messingen hatte in dieser Phase mehr vom Spiel, verpasste es jedoch, aus den Chancen Kapital zu schlagen. Stattdessen war es erneut Schabos, der kurz nach der Pause mit einem Heber über Torhüter Hackmann den Doppelpack schnürte (67.).
In der Folge drängten die Gäste vehement auf den erneuten Ausgleich. Mehrfach hatten die Adler die Gelegenheit, scheiterten aber entweder an Torhüter Tappel oder an der eigenen Chancenverwertung, etwa als Holle und Focks in der 72. Minute aus kurzer Distanz vergaben.
Twist nutzte dagegen erneut die Schwächen des Gegners: In der 89. Minute machte Schabos nach Vorarbeit von Vedder mit seinem dritten Treffer alles klar - 3:1.
Während Messingen deutlich mehr Torchancen verzeichnete, erwies sich Germania Twist als das clevere Team. Mit minimalem Aufwand, aber maximaler Effizienz und einer stabilen Defensive entschied die Mannschaft die Partie für sich.
Der Liveticker von Christopher Thünemann hielt die zahlreichen Szenen fest – und seine Formulierungen („kälter als 3 Grad Wassertemperatur“, „schwimmen wie Michael Phelps am Karriereende“) spiegelten die Dramatik und Kuriosität der Partie treffend wider.