Germania Twist nutzt Überzahl

Bei bestem Fußballwetter gastierte der SV Dohren am Sonntagnachmittag beim SV Germania Twist. Da die Hauptplätze aufgrund der Witterung gesperrt waren, wurde die Begegnung auf dem Trainingsplatz ausgetragen, was dem Spieltempo jedoch keinen Abbruch tat.

In der 31. Minute belohnten sich die Dohrener für ihre bis dahin aktive Spielweise: Einen Freistoß aus gut 18 Metern zirkelte Hendrik Frese sehenswert ins linke Eck - 0:1. Kurz vor der Pause kombinierten sich Frese und Jansen erneut stark durchs Mittelfeld, doch der Abschluss von Jansen konnte im letzten Moment pariert werden.

Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Nach rund einer Viertelstunde hatten die Gäste aus Dohren die erste Großchance: Julian Dieker prüfte den Twister Keeper, der stark zur Ecke abwehrte. Diese brachte Hendrik Kroner aus kurzer Distanz jedoch nicht im Tor unter. Im Gegenzug tauchte auch die Germania erstmals gefährlich auf, doch ein Schuss aus der zweiten Reihe verfehlte das Ziel knapp.

Dann die Schlüsselszene: In der 45. Minute sah Fabian Giesen nach einem unglücklichen Zweikampf die Rote Karte. Mit dem Pausenpfiff mussten die Gäste fortan in Unterzahl agieren.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Germania Twist zunehmend das Kommando. In der 50. Minute markierte Gerd Schabos nach feinem Zuspiel den Ausgleich. Nur sechs Minuten später köpfte Ralf Küpper einen Freistoß aus dem Halbfeld zur 2:1-Führung ein. Der Schock für Dohren saß tief und die Germania legte sofort nach: Wieder war es Schabos, der nur eine Minute später zum 3:1 traf.

Doch der SV Dohren bewies Moral. Luca Jansen traf nach starkem Solo die Latte, ehe Yanneck Deters kurz vor Schluss einen Eckball zum 3:2 verwertete. In den hektischen Schlussminuten drängten die Gäste noch einmal auf den Ausgleich, doch die Twister brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Unterm Strich war es ein glücklicher Heimerfolg für Germania Twist, der maßgeblich durch die Überzahl nach dem Platzverweis begünstigt wurde. Dohren bot über weite Strecken eine couragierte Leistung, musste sich aber dennoch geschlagen geben und so gilt einmal mehr: Am Ende zählt, was auf der Anzeigetafel steht.