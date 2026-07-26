Germania Thuine gewinnt letzten Test vor dem Pflichtspielstart

Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.

Der SV Germania Thuine hat seinen letzten Härtetest erfolgreich absolviert und Altenlingen III mit 2:0 bezwungen. Janos Bruns brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Lars Evers den verdienten Erfolg nach der Pause mit dem 2:0 (72.) perfekt machte. Für Thuine war es ein gelungener Abschluss der Vorbereitung vor dem Start in die Pflichtspielsaison.

SC Spelle-Venhaus II feiert klaren Testspielsieg

Die U23 des SC Spelle-Venhaus hat das Testspiel bei SV Brukteria Dreierwalde souverän mit 6:0 gewonnen. Nach einer torlosen Anfangsphase brachte Timo Stapper die Gäste in der 26. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Philipp Moß erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 (43.).

Auch nach der Pause blieb die Bezirksliga-Mannschaft tonangebend. Christoph Schulte (52.), Maurice Thier (57.) und Linus Frecken per Kopfball (61.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. Spelle-Venhaus II ließ über die gesamte Spielzeit nichts mehr anbrennen und setzte sich am Ende auch in dieser Höhe verdient durch.