Germania: Stefan Kühne hat ein gutes Gefühl

Jetzt will der Wiesbadener bei einem Wiesbadener Traditionsclub Akzente setzen. Drei Einheiten pro Woche stehen auf dem Programm. Zuletzt gelangen Testspielerfolge gegen Wörsdorf (5:2) und in Bleidenstadt (4:2). In Duellen mit Budenheim (3:5) und Walluf (3:5) gab es vorher Niederlagen, aber die Spiele waren ein Fingerzeig für Offensivstärke. „In der Defensive müssen wir aber noch zulegen, wir bekommen zu einfache Gegentore“, erläutert Kühne, der zunächst auf Ninos Yosef in der Rolle des Spielers verzichten muss.

Ninos Yosef zog sich Kreuzbandriss zu