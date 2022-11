Germania Schöneiche macht es erneut deutlich

Zum zweiten Mal in Folge schießt die Germania fünf Tore in einem Ligaspiel und besiegt den SV Falkensee-Finkenkrug vor 110 ZuschauerInnen mit 5:0. Moritz Borchardt und Felix Wiedenhöft waren die überragenden Akteure auf Seiten der Germania mit jeweils zwei Toren und einem Assist. Robert Weinert hatte den Torreigen eröffnet.

Die Gäste vom Sportverein Falkensee-Finkenkrug kamen mit der Empfehlung von vier ungeschlagenen Spielen in Folge und einem 1:0 Sieg gegen den Tabellenzweiten Ahrensfelde nach Schöneiche. Entsprechend rechneten sie sich aus einer kontrollierten Defensive heraus auch beim Tabellenführer etwas aus.

Auf Seiten der Schöneicher war das Trainerteam um Chefcoach Matthias Schönknecht erneut zum Umbau seiner Startelf gezwungen. Mit Angerhöfer (Trainingsrückstand), Kulecki (krank) und Wannke (verletzt) standen drei etatmäßige Spieler nicht zur Verfügung. Moritz, Schmidt, Spann und Mroß unterstützen die ebenfalls dezimierte zweite Mannschaft.

Geduld und Effizienz in Halbzeit Eins

Mit Beginn der Partie übernahm die Germania das Kommando und war viel in Ballbesitz. Der Gast aus dem Havelland überlies Schöneiche das Feld. Aber Abschlussmöglichkeiten ergaben sich in den Anfangsminuten nicht. Felix Wiedenhöft erkämpfte nach knapp zehn Minuten die erste Ecke des Spiels. Den anschließenden Eckball von Dominik Tuchtenhagen verlängerte Pierre Vogt am ersten Pfosten und Robert Weinert schoss zum 1:0 ein (9. Minute). Es war der erste Torschuss in diesem Spiel. Danach tat Falkensee mehr fürs Spiel, aber auch das nächste Tor erzielten die Schöneicher. In der 24. Minute war Moritz Borchardt nach einem klugen Pass von Hannes Rehbein zur Stelle und nutze die Unstimmigkeit in der Falkenseer Hintermannschaft zu seinem 1. Saisontreffer (24.). Falkensee spielte weiter gut mit, aber es fehlten die Tormöglichkeiten. Davon hatte der Germane Eric Schulze noch eine. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde aber von Bittner pariert (39.). Danach war Pause.