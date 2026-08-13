Germania Schöneiche II: „Einfach entspannt und solide reinstarten" FuPa-Teamcheck: Trainerin Lea Bahnemann blickt auf die neue Saison in die Landesklasse Nord von LS · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rene Hofrichter

Bei Germania Schöneiche II geht es in der neuen Saison erstmals in der Landesklasse Nord um Punkte. Trainerin Lea Bahnemann berichtet im FuPa-Teamcheck von einer starken Vorbereitung, zwei gezielten Neuzugängen und einem Saisonziel, das die Mannschaft sich bewusst selbst setzen soll.

Vorbereitung: Top-Einstellung trotz Hitze Bahnemann zieht gegenüber FuPa eine durchweg positive Zwischenbilanz: „Bislang sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden – die Trainingsbeteiligung und die Einstellung der Jungs sind absolut top. Alle ziehen mit." Auch das mannschaftsübergreifende Miteinander im Verein helfe aktuell: „Das Zusammenspiel im gesamten Verein, also mannschaftsübergreifend im Männerbereich, erleichtert uns aktuell die Arbeit deutlich." Sportlich habe man bewusst starke Testspielgegner gesucht: „Da wir nicht wissen, welches Niveau uns in der Landesklasse Nord erwartet, war es mir wichtig, unsere Taktik im Spiel mit und gegen den Ball weiter zu schärfen." Die zeitweise hohen Temperaturen hätten die Belastungssteuerung an einzelnen Trainingstagen zwar eingeschränkt, das habe man aber gut ausgleichen können. Auf die neue Liga freut sich Bahnemann trotz längerer Auswärtsfahrten: „Wir freuen uns vor allem auf neue Gegner – auch wenn die neue Liga zum Beispiel weitere Fahrtwege bei Auswärtsfahrten mit sich bringt."

Neuzugänge: Zwei gezielte Verstärkungen Für die neue Saison konnte Germania Schöneiche Felix Biedka (zuletzt Schmöckwitz) und Oscar Tietz (zuletzt vereinslos) gewinnen. Bahnemanns Urteil fällt eindeutig aus: „Eine absolute Verstärkung – auf und neben dem Platz." Ob es weitere Zugänge geben wird, lässt die Trainerin offen: „Das wird sich zeigen. Wir können uns über die Beteiligung und die Anfragen, die aktuell bei uns eingehen, jedenfalls nicht beklagen." Abgänge deuten sich derzeit keine an – „Nein – aber man weiß nie", so Bahnemann mit einem Schmunzeln.