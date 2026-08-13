Germania Schöneiche II: „Einfach entspannt und solide reinstarten"

Bei Germania Schöneiche II geht es in der neuen Saison erstmals in der Landesklasse Nord um Punkte. Trainerin Lea Bahnemann berichtet im FuPa-Teamcheck von einer starken Vorbereitung, zwei gezielten Neuzugängen und einem Saisonziel, das die Mannschaft sich bewusst selbst setzen soll.
Bahnemann zieht gegenüber FuPa eine durchweg positive Zwischenbilanz: „Bislang sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden – die Trainingsbeteiligung und die Einstellung der Jungs sind absolut top. Alle ziehen mit." Auch das mannschaftsübergreifende Miteinander im Verein helfe aktuell: „Das Zusammenspiel im gesamten Verein, also mannschaftsübergreifend im Männerbereich, erleichtert uns aktuell die Arbeit deutlich."
Sportlich habe man bewusst starke Testspielgegner gesucht: „Da wir nicht wissen, welches Niveau uns in der Landesklasse Nord erwartet, war es mir wichtig, unsere Taktik im Spiel mit und gegen den Ball weiter zu schärfen." Die zeitweise hohen Temperaturen hätten die Belastungssteuerung an einzelnen Trainingstagen zwar eingeschränkt, das habe man aber gut ausgleichen können. Auf die neue Liga freut sich Bahnemann trotz längerer Auswärtsfahrten: „Wir freuen uns vor allem auf neue Gegner – auch wenn die neue Liga zum Beispiel weitere Fahrtwege bei Auswärtsfahrten mit sich bringt."
Für die neue Saison konnte Germania Schöneiche Felix Biedka (zuletzt Schmöckwitz) und Oscar Tietz (zuletzt vereinslos) gewinnen. Bahnemanns Urteil fällt eindeutig aus: „Eine absolute Verstärkung – auf und neben dem Platz."
Ob es weitere Zugänge geben wird, lässt die Trainerin offen: „Das wird sich zeigen. Wir können uns über die Beteiligung und die Anfragen, die aktuell bei uns eingehen, jedenfalls nicht beklagen." Abgänge deuten sich derzeit keine an – „Nein – aber man weiß nie", so Bahnemann mit einem Schmunzeln.
Als größte Stärke ihrer Mannschaft nennt Bahnemann klar den Teamgeist: „Der absolute Zusammenhalt sticht heraus – die Jungs hauen sich rein, auf und neben dem Platz." Besonders schätzt sie dabei die Offenheit für Neues: „Sie sind offen für neue taktische und trainingsinterne Ansätze, wollen dazulernen und fragen bei Unklarheiten aktiv nach." Auch der Umgang miteinander im Training überzeugt sie: „Sie sagen direkt, was gut oder schlecht läuft, und gehen dabei sehr gut mit Feedback um."
Ein festes Saisonziel gibt Bahnemann bewusst nicht vor: „Das Saisonziel soll die Mannschaft selbst bestimmen – es gibt keine Vorgabe außer Spaß haben." Persönlich verfolgt sie einen individuellen Anspruch: „Mein persönlicher Anspruch ist es, jeden einzelnen Spieler individuell um 10 bis 20 Prozent besser zu machen. Das sollte sich dann hoffentlich auch positiv auf die Mannschaftsleistung übertragen." Ein eigenes Ziel hat die Mannschaft sich bislang noch nicht gesetzt.
Auf einen klaren Favoriten will sich Bahnemann nicht festlegen: „Gute Frage – wenn man sich die Ergebnisse aus dem letzten Jahr anschaut, wird es wohl ein ziemlich ausgeglichener Kampf." Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie den zweiten Mannschaften anderer Vereine: „Ich schätze die zweiten Mannschaften anderer Vereine stark ein, da dort immer mit reger Aushilfe aus den ersten Mannschaften zu rechnen ist und der Nachwuchs dort meist top gefördert wird. Man wird sehen."
Zum Auftakt soll vor allem das in der Vorbereitung Erlernte umgesetzt werden: „Wir wollen das, was wir in der Vorbereitung gelernt haben, mit viel PS auf die Straße bringen – einfach entspannt und solide reinstarten, ohne Druck und ohne feste Erwartungen an ein Ergebnis."