Germania Schnelsen will weiter feiern, vier Teams unter Druck

Die Landesliga Hammonia geht in den 3. Spieltag - und an der Spitze ist das Bild noch eng. TuS Germania Schnelsen führt die Tabelle nach zwei Siegen und 7:2 Toren an. Der Aufsteiger empfängt am Freitag FC Union Tornesch, der mit zwei torarmen Remis in die Saison gestartet ist und noch keinen Gegentreffer kassiert hat. Ebenfalls mit sechs Punkten steht die SV Halstenbek-Rellingen da. Der Absteiger ist am Samstag beim SV Rugenbergen gefordert, der nach vier Punkten aus zwei Spielen ebenfalls ordentlich gestartet ist.
Auch FC St. Pauli III hat die maximale Ausbeute geholt und tritt beim punktlosen FC Elmshorn an. Für den Aufsteiger aus Elmshorn geht es nach zwei Niederlagen bereits darum, den Anschluss nicht früh zu verlieren. Dahinter wollen TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst ihre ungeschlagenen Starts bestätigen: Osdorf empfängt Eimsbütteler TV II, BU spielt gegen den Hetlinger MTV.
Im unteren Bereich stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Altona 93 II trifft nach zwei Niederlagen auf Eintracht Lokstedt, während FC Alsterbrüder nach dem Fehlstart gegen USC Paloma II die ersten Punkte holen will. Außerdem empfängt SC Nienstedten den SSV Rantzau Barmstedt.
Für unsere Berichterstattung zur Landesliga Hammonia freuen wir uns über direkte Stimmen aus den Vereinen. Trainer, Spieler und Verantwortliche können ihre Einschätzung zum Spiel, zur Trainingswoche oder zur aktuellen Lage gerne per WhatsApp an +49 163 1979449 schicken.
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - SC Nienstedten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SV Rugenbergen
So., 06.09.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Elmshorn
So., 06.09.26 14:30 Uhr Eimsbütteler TV II - HSV Barmbek-Uhlenhorst
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - TuS Germania Schnelsen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TuS Osdorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC Alsterbrüder
So., 06.09.26 16:00 Uhr FC St. Pauli III - Altona 93 II
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Union Tornesch
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SSV Rantzau Barmstedt
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Eintracht Lokstedt
Sa., 12.09.26 13:00 Uhr SV Rugenbergen - FC St. Pauli III
So., 13.09.26 12:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Elmshorn
So., 13.09.26 12:00 Uhr Altona 93 II - USC Paloma II
So., 13.09.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II
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