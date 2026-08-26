 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Germania Schnelsen will weiter feiern, vier Teams unter Druck

Am 3. Spieltag der Landesliga Hammonia will TuS Germania Schnelsen gegen FC Union Tornesch oben bleiben, während FC St. Pauli III beim FC Elmshorn und die SV Halstenbek-Rellingen beim SV Rugenbergen gefordert sind.

von red · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
Stellvertretend für den guten Barsbüttel-Start: Timon Jannik Engelmann steht bei zwei Toren und drei Vorlagen in zwei Einsätzen.
Stellvertretend für den guten Barsbüttel-Start: Timon Jannik Engelmann steht bei zwei Toren und drei Vorlagen in zwei Einsätzen. – Foto: Robert Kruber

Verlinkte Inhalte

Landesliga Hammonia
Halstenbek-R
St. Pauli III
Altona 93 II
Rugenbergen

Die Landesliga Hammonia geht in den 3. Spieltag - und an der Spitze ist das Bild noch eng. TuS Germania Schnelsen führt die Tabelle nach zwei Siegen und 7:2 Toren an. Der Aufsteiger empfängt am Freitag FC Union Tornesch, der mit zwei torarmen Remis in die Saison gestartet ist und noch keinen Gegentreffer kassiert hat. Ebenfalls mit sechs Punkten steht die SV Halstenbek-Rellingen da. Der Absteiger ist am Samstag beim SV Rugenbergen gefordert, der nach vier Punkten aus zwei Spielen ebenfalls ordentlich gestartet ist.

Auch FC St. Pauli III hat die maximale Ausbeute geholt und tritt beim punktlosen FC Elmshorn an. Für den Aufsteiger aus Elmshorn geht es nach zwei Niederlagen bereits darum, den Anschluss nicht früh zu verlieren. Dahinter wollen TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst ihre ungeschlagenen Starts bestätigen: Osdorf empfängt Eimsbütteler TV II, BU spielt gegen den Hetlinger MTV.

Im unteren Bereich stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Altona 93 II trifft nach zwei Niederlagen auf Eintracht Lokstedt, während FC Alsterbrüder nach dem Fehlstart gegen USC Paloma II die ersten Punkte holen will. Außerdem empfängt SC Nienstedten den SSV Rantzau Barmstedt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Landesliga Hammonia

>>> Das sind die Torjäger der Landesliga Hammonia

>>> Zu den aktuellen News der Landesliga Hammonia

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

________________

Für unsere Berichterstattung zur Landesliga Hammonia freuen wir uns über direkte Stimmen aus den Vereinen. Trainer, Spieler und Verantwortliche können ihre Einschätzung zum Spiel, zur Trainingswoche oder zur aktuellen Lage gerne per WhatsApp an +49 163 1979449 schicken.

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Germania Schnelsen
TuS Germania SchnelsenG. Schnelsen
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
19:30
Spieltext G. Schnelsen - Un.Tornesch

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
FC Elmshorn
FC ElmshornElmshorn
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
19:30
Spieltext Elmshorn - St. Pauli III

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
19:30
Spieltext HSV BU - Hetlingen

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg II
19:30
Spieltext TuS Osdorf - ETV Hamburg II

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
20:00
Spieltext Nienstedten - SSV Rantzau

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Sa., 29.08.2026, 13:00 Uhr
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
13:00
Spieltext Rugenbergen - Halstenbek-R

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 12:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
12:00
Spieltext Altona 93 II - Ein.Lokstedt

So., 30.08.2026, 12:30 Uhr
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
12:30
Spieltext Alsterbrüder - USC Paloma II

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - SC Nienstedten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Eintracht Lokstedt - SV Rugenbergen
So., 06.09.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Elmshorn
So., 06.09.26 14:30 Uhr Eimsbütteler TV II - HSV Barmbek-Uhlenhorst
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - TuS Germania Schnelsen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TuS Osdorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - FC Alsterbrüder
So., 06.09.26 16:00 Uhr FC St. Pauli III - Altona 93 II

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Germania Schnelsen - SV Halstenbek-Rellingen
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - FC Union Tornesch
Fr., 11.09.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SSV Rantzau Barmstedt
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Eintracht Lokstedt
Sa., 12.09.26 13:00 Uhr SV Rugenbergen - FC St. Pauli III
So., 13.09.26 12:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Elmshorn
So., 13.09.26 12:00 Uhr Altona 93 II - USC Paloma II
So., 13.09.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga Hammonia

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Hamburg