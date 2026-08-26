Germania Schnelsen will weiter feiern, vier Teams unter Druck

Stellvertretend für den guten Barsbüttel-Start: Timon Jannik Engelmann steht bei zwei Toren und drei Vorlagen in zwei Einsätzen. – Foto: Robert Kruber

Die Landesliga Hammonia geht in den 3. Spieltag - und an der Spitze ist das Bild noch eng. TuS Germania Schnelsen führt die Tabelle nach zwei Siegen und 7:2 Toren an. Der Aufsteiger empfängt am Freitag FC Union Tornesch, der mit zwei torarmen Remis in die Saison gestartet ist und noch keinen Gegentreffer kassiert hat. Ebenfalls mit sechs Punkten steht die SV Halstenbek-Rellingen da. Der Absteiger ist am Samstag beim SV Rugenbergen gefordert, der nach vier Punkten aus zwei Spielen ebenfalls ordentlich gestartet ist.

Auch FC St. Pauli III hat die maximale Ausbeute geholt und tritt beim punktlosen FC Elmshorn an. Für den Aufsteiger aus Elmshorn geht es nach zwei Niederlagen bereits darum, den Anschluss nicht früh zu verlieren. Dahinter wollen TuS Osdorf und HSV Barmbek-Uhlenhorst ihre ungeschlagenen Starts bestätigen: Osdorf empfängt Eimsbütteler TV II, BU spielt gegen den Hetlinger MTV.

Im unteren Bereich stehen mehrere Teams unter Zugzwang. Altona 93 II trifft nach zwei Niederlagen auf Eintracht Lokstedt, während FC Alsterbrüder nach dem Fehlstart gegen USC Paloma II die ersten Punkte holen will. Außerdem empfängt SC Nienstedten den SSV Rantzau Barmstedt.