Germania Schnelsen plant Landesliga mit jungem Kern

Die Germania im Fokus. – Foto: red/KI

Der Aufstieg von Germania Schnelsen in die Landesliga wurde erst spät endgültig möglich. Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Trainer Yakup Özdemir über die besondere Kettenreaktion um TSV 1860 München und TSV Havelse, die 128 Saisontore und den „Fußballgott“ gesprochen. Im zweiten Teil geht es nun um die Frage, wie Germania den Sprung eine Liga höher angeht.

Die späte Entscheidung machte die Planung nicht einfacher. Ursprünglich lief die Kaderplanung darauf hinaus, dass Germania auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen würde. Entsprechend musste der Verein zunächst mit dieser Perspektive arbeiten. Der entscheidende Vorteil: Der Kern hatte sich ligaunabhängig festgelegt.

Schwieriger wird es dadurch, dass viele Spieler auf dem Markt zu diesem Zeitpunkt längst Entscheidungen getroffen haben. Germania will deshalb nicht hektisch reagieren. „Wir möchten den eingeschlagenen Weg mit den jetzigen Spielern weitergehen und nur punktuell auf dem Markt agieren, wenn wir das Gefühl haben, handeln zu müssen oder sich etwas ergibt.“

„Die gesamte Kaderplanung lief darauf hinaus, dass wir auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen werden. Ein positiver Aspekt ist allerdings, dass die Mannschaft zusammenbleibt und die einzelnen Spieler auch ligaunabhängig für ein weiteres Jahr zugesagt hatten. Das erleichtert natürlich unsere Planungen, und wir konnten uns darauf konzentrieren, in welchen Mannschaftsteilen wir Potenziale erkennen und wo wir nachjustieren möchten“, sagt Özdemir.

Fünf Zugänge, drei Abgänge und ein neuer Videoanalyst

Die ersten Personalien stehen fest. Lukas Pommerening rückt aus der eigenen zweiten Herren fest nach oben. Von Eidelstedt kommen Melwin Horstmann und Mattis Emilian Weseloh. Cyrus Tabatabai Madani wechselt aus der A-Jugend des Niendorfer TSV an den Riekbornweg, Connor Busch kommt aus der vierten Mannschaft von Eidelstedt.

Den Verein verlassen Maximilian Alexander Voigt, der seine Karriere beendet, Kimon Drossinakis, der zu HFC Falke wechselt, und Wilim John Simic, den es ins Ausland zieht. Dazu erweitert Germania das Trainerteam: Nico Fricke stößt hinzu und übernimmt auch die Aufgabe als Videoanalyst.

Besonders der Weg von Pommerening passt zur Germania-Idee. Özdemir erklärt: „Aus der zweiten Herren ziehen wir Lukas Pommerening fest nach oben. Ein junger Innenverteidiger, der über viel Einsatzbereitschaft und Leidenschaft im Saisonendspurt überzeugen konnte und einige Einsatzminuten in der Bezirksliga einsammeln konnte.“

Schon am Ende der Saison habe Germania weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft eingebunden, die teilweise sogar von Beginn an spielten und überzeugten. „Es ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen, den Kontakt mit unserem eigenen Unterbau zu pflegen“, sagt Özdemir.

Euphorie, aber keine Selbstüberschätzung

Sportlich will Germania die neue Aufgabe mit Vorfreude angehen, aber nicht die Bodenhaftung verlieren. „Ich glaube, dass es aktuell noch zu früh ist, eine Prognose darüber abzugeben, wo wir uns in der Liga sehen. Die oberste Prämisse sollte sein, dass wir die neue Aufgabe auf der einen Seite mit Euphorie angehen, aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, wo wir herkommen und wer wir sind.“

Das ist eine wichtige Einordnung. Germania kommt mit einer außergewöhnlichen Offensive, viel Momentum und großer Freude in die Landesliga. Gleichzeitig ist die Liga für viele Spieler neues Terrain. Deshalb will Özdemir zunächst ankommen. „Wir möchten weiterhin mit unserem Fußball auf dem Platz begeistern, und gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass wir auch sportlich Dinge anpassen müssen. Die Liga ist für die meisten von uns neues Terrain, deshalb sollte das erste Ziel sein, die Liga anzunehmen, sich schnell zu akklimatisieren und Punkte einzufahren.“

Favoriten sieht Özdemir mehrere. FC Alsterbrüder, H/R, FC St. Pauli III und FC Elmshorn, der bekanntlich in den Profifußball wolle, könnten nach den Aufstiegen von Eintracht Norderstedt II und TBS Pinneberg eine Favoritenrolle einnehmen.

Germania selbst will sich nicht direkt in diese Reihe drängen, sondern mit der eigenen Art konkurrenzfähig werden. Die Mannschaft soll weiter offensiv denken, Menschen begeistern und gleichzeitig lernen, dass eine Liga höher Anpassungen notwendig sind. Gerade die Balance zwischen Euphorie und Realismus wird für den Aufsteiger entscheidend.

Kompakte Gruppe und klare Identität

In der vergangenen Saison ging Germania mit einem 23-Mann-Kader in die Runde. Diese Herangehensweise hat sich aus Sicht von Özdemir bewährt, auch wenn die Mannschaft zum Saisonende von Verletzungen und Sperren geplagt war. Der Trainer glaubt an eine kompakte Gruppe, wenn die Verfügbarkeit stimmt.

„Wir fordern von den Spielern Identifikation und Hingabe mit der Sache ein, weshalb wir davon überzeugt sind, mit einer kompakten Gruppe besser arbeiten zu können, wenn sie denn immer zur Verfügung steht. Wie bereits erwähnt, agieren wir auf der Zugangsseite mit Bedacht und in den Mannschaftsteilen, wo wir Potenziale erkennen“, sagt Özdemir.

Ein einzelner Spieler, der beispielhaft für die Entwicklung steht, soll bewusst nicht hervorgehoben werden. Özdemir sieht viele gute, junge und gierige Spieler, die gemeinsam erfolgreich waren. Genau darin liegt die Stärke des Aufsteigers. Germania definiert sich über Kollektiv, junge Energie und ein Umfeld, das seit Jahren aufgebaut wurde.

Auf die Frage, was man in einem Jahr über Germania sagen können soll, antwortet Özdemir entsprechend: „Bei Germania Schnelsen wird ganz solide und familiär gearbeitet. Eine gute Adresse für junge Spieler, die sich in einem tollen Umfeld gut entwickeln können.“

Landesliga-Fußball am Riekbornweg

Nach zehn Jahren Abstinenz ist Germania Schnelsen wieder in der Landesliga vertreten. Die Vorfreude ist entsprechend groß. Özdemir spricht von vielen Duellen, die den Verein und das Umfeld reizen: Spiele gegen Mannschaften aus dem Bezirk Eimsbüttel, das Nachbarschaftsduell gegen SV Rugenbergen und H/R, dazu traditionsreiche Begegnungen gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst oder TuS Osdorf.

„Wir freuen uns mit der Mannschaft und dem Verein, nach zehn Jahren Abstinenz wieder in der Landesliga vertreten zu sein, und versprühen viel Vorfreude auf viele tolle Duelle“, sagt Özdemir. Der Auftrag geht aber über reine Ergebnisziele hinaus. „Wir möchten mit unserer Art von Fußball die Menschen abseits vom Platz begeistern und stolz machen.“

Am Ende steht eine Einladung, die gut zu dieser Aufstiegsgeschichte passt: „Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass wir jeden dazu einladen, Landesliga-Fußball am Riekbornweg zu erleben.“

Germania kommt spät, aber verdient in diese Liga. Der Verein bringt 128 Tore, eine junge Mannschaft, einen familiären Weg und viel Euphorie mit. Nun muss der Aufsteiger beweisen, dass die DNA aus der Bezirksliga auch eine Klasse höher trägt.

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