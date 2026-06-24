Germania Rurich landet einstellig – Ziel Klassenerhalt erreicht Germania Rurich hat die Saison 2025/26 in der Kreisliga A Heinsberg auf dem neunten Platz abgeschlossen – besser als erhofft, aber mit Luft nach oben. Trainer René Lambertz zieht ein gemischtes Fazit: Die Hinrunde glänzte, die Rückrunde enttäuschte. von RP / Michael Moser · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Germania Rurich hat in der Rückrunde abgebaut. – Foto: Maxima Klassen

In der vorigen Saison 2024/25 landete Germania Rurich als Aufsteiger in die Kreisliga A am Ende auf dem 13. Platz. Und auch vor der jüngst abgelaufenen Spielzeit 2025/26 hieß das Ziel Klassenerhalt für die Mannschaft aus dem kleinen Dorf an der Rur.

Am Ende wurde es der neunte Platz mit 39 Punkten, wobei der sechste Rang nur zwei Punkte entfernt lag. Nach der Hinrunde sah es sogar noch besser aus, denn da lag die Germania auf einem starken sechsten Platz. Und obwohl es in der Rückrunde nicht mehr ganz so gut lief, ist René Lambertz, der gemeinsam mit seinem Bruder Mark die Mannschaft trainiert, mit dem Abschneiden durchaus glücklich: „Wir sind insgesamt mit dem Abschneiden zufrieden. Unser Ziel war der Klassenerhalt und wir sind einstellig gelandet. In der Rückrunde hätte es hier und da vielleicht ein wenig besser laufen können, doch unter dem Strich ist alles im grünen Bereich.“ So lief die Rückrunde Es ging durchaus verheißungsvoll los für die Germania, denn in der ersten Partie der Rückrunde landete sie einen 4:2-Erfolg beim SV Brachelen. Doch die Ernüchterung folgte auf den Fuß, denn im nächsten Spiel hieß es auf eigenem Platz 0:2 gegen Union Würm/Lindern. Anschließend erlebte man ein Auf und Ab mit keiner echten Serie. Peinliche Niederlagen wie das 1:3 beim späteren Absteiger VfR Übach-Palenberg, wechselten sich mit starken Auftritten wie dem 2:2 gegen Aufsteiger Dynamo Erkelenz ab. Negativer Höhepunkt war hierbei sicherlich das 0:6 auf eigenem Platz gegen Union Schafhausen II.

Das war gut Gut war vor allem die Hinrunde, die man auf dem sechsten Platz beendete. Ebenfalls positiv in Erinnerung bleiben die beiden Spiele gegen den souveränen Meister und Aufsteiger Dynamo. Denn daheim holte Rurich einen Punkt, was nur zwei Mannschaften gelang. Und auch beim knappen 4:5 im Hinspiel verkaufte sich Rurich teuer. Solide stellte sich auch die Defensive der Germania in dieser Saison an. Mit 60 Gegentoren waren nur fünf Teams der Liga besser. Das muss besser werden Besonders in der Rückrunde fehlte der Mannschaft hier und da die Konstanz. Einige Niederlagen möchte René Lambertz in dieser Form nicht mehr sehen: „Leider hatten wir einige Spiele dabei, wo wir weit weg vom Maximum waren. Zum Beispiel das 0:6 gegen Schafhausen oder auch die Niederlage in Übach, wo sonst kaum jemand verloren hat.“ Woran es auch deutlich hakte, ist die Torausbeute, denn mit 50 erzielten Treffern gehört man eher in die untere Tabelle der Liga. Bezeichnend ist dabei, dass Kapitän Florian Syben als Abwehrmann mit sieben Treffern die meisten Treffer erzielt hat.