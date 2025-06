– Foto: Miriam Senft

Germania Rurich: Klassenerhalt Erfolg für kleines Dorf Der Aufsteiger hielt in der A-Liga die Klasse. Doch jetzt geht Trainer Bernd Nief.

Germania Rurich hat als Aufsteiger das gesetzte Ziel erreicht, denn drei Spieltage vor Saisonende gelang dem Team von Trainer Bernd Nief der vorzeitige Klassenerhalt nach einem 2:2 gegen den SC Sefkant. Der Klassenverbleib ist auch ein schöner Abschied für den Coach, der in der kommenden Saison nicht mehr Trainer sein wird.

Das war gut Positiv aufgefallen ist, dass die Germania auch nach kurzen Durstrecken immer wieder zurückkam, trotz einiger Widerstände, wie Bernd Nief meint: „Die Mannschaft hat auf die vielen Ausfälle, die wir immer wieder zu verzeichnen hatten, mit der richtigen Einstellung überzeugt. In der Gruppe, die immer kleiner wurde, wuchs der Zusammenhalt.“ Und trotz zehn Niederlagen in der Rückrunde wurden die wichtigsten Punkte geholt. Nach vier Niederlagen zum Start der Rückrunde, gelang gegen Schlusslicht und Absteiger Germania Kückhoven ein 4:1-Sieg. Den zweiten Sieg feierte das Team beim 5:1 gegen Rheinland Dremmen, entscheidend war aber das 2:0 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Eintracht Kempen. Damit wurde auch die 0:7-Niederlage der Hinrunde zum Teil wettgemacht. Drei Runden vor Schluss reichte dann das 2:2 gegen den SC Selfkant, um die Klasse zuhalten – ein großer Erfolg für so einen kleinen Ort.

Das war nicht gut Wirklich viel zu bemängeln gab es eigentlich nicht, denn wie Trainer Nief sagt: „Es war genauso zu erwarten, wie es gekommen ist. Wenn man aufsteigt, ist in der neuen Liga alles schneller und intensiver, daran muss man sich gewöhnen. Wir haben letztendlich unser Ziel erreicht.“ Was dem Coach hingegen weniger passt, ist ein ganz anderer Umstand: „Es gibt Dinge, diesich im Laufe der Zeit verändert haben. Was mir manchmal nicht gefällt ist die Urlaubssituation, weil immer wieder Spieler fehlen. Früher wurde darauf mehr Rücksicht genommen.“ Will man zudem etwas bemängeln, woran in der kommenden Saison gearbeitet werden muss, dann ist das die Auswärtsschwäche, denn von 15 Partien wurden immerhin elf verloren. Auch die Zahl von 70 Gegentreffern ist optimierbar.