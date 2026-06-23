Germania Rüdesheim: Neuer Platz, neues Trainerduo, neue Liga

Neues Trainerduo: Tugay Fidan und Ruben Franz. – Foto: VfR Rüdesheim

Spielertrainer Ruben Franz von der VfR Germania Rüdesheim, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Wir sind mit dem Verlauf und dem Ausgang der vergangenen Saison sehr zufrieden. Mit dem Aufstieg über die Relegation in die Kreisliga B haben wir unsere sportlichen Ziele sogar übertroffen. Die Mannschaft hat sich die gesamte Saison über kontinuierlich weiterentwickelt und sich diesen Erfolg verdient."

"Sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich gibt es einige Veränderungen. Mein bisheriger Trainerpartner Jozo Matijevic wird den Verein verlassen. Er hat einen großen Anteil daran, dass wir den Wiederaufstieg in die Kreisliga B geschafft haben, und dafür sind wir ihm sehr dankbar.

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

Gleichzeitig freuen wir uns, mit Tugay Fidan einen alten Bekannten zurück beim VfR begrüßen zu dürfen. Er wechselt vom SV Presberg als Trainer zu uns. Gemeinsam mit mir wird er künftig das Trainerduo bilden – er als Trainer von außen, ich auf dem Feld. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen und die Mannschaft bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten.

Auch im Vorstand wurden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Süleyman Sakur als 1. Vorsitzenden, Edvin Jakubovic als 2. Vorsitzenden und Murat Atakan als Schriftführer sehen wir uns organisatorisch hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Besonders Murat Atakan hat in den vergangenen Jahren mit großem Engagement dazu beigetragen, den Verein auch in schwierigen Zeiten am Leben zu halten. Dafür gebührt ihm großer Respekt und Dank.

Ein weiterer Meilenstein für unseren Verein ist die Fertigstellung unseres neuen, modernen Kunstrasenplatzes. Mit dem Heimspiel gegen Seitzenhahn II konnten wir den Platz offiziell einweihen. Dieses Projekt ist von großer Bedeutung für die Zukunft des Vereins und schafft optimale Bedingungen für unsere Senioren- und Jugendmannschaften.

Ebenfalls hervorheben möchten wir Helmut Preisler, der als C-Jugendtrainer seit Jahren eine wichtige Säule des Vereins ist. Darüber hinaus bringt er sich mit großem Einsatz in das Projekt „Neuer Sportplatz“ ein und ist dort organisatorisch genau wie unser 2. Vorsitzender tief eingebunden."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

"Ja, wir konnten bereits einige Neuzugänge für die kommende Saison gewinnen:

Tugay Fidan (SV Presberg, Trainer)

Gökhan Fidan (Bosporus Eltville)

Ivan Gelo (Bosporus Eltville)

Maximilian Heinze (Jugend von Geisenheim 08)

Youla Seydouba (Kostheim 05)

Hossein Hosseini (SV Wisper Lorch)

Weitere Neuzugänge befinden sich aktuell in Gesprächen und werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Auf der Abgangsseite gibt es bislang keine Veränderungen."

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaft und den Verein?

"Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist nach dem Aufstieg natürlich hervorragend. Die Entwicklung der vergangenen Monate, die Spielweise des Teams und die Ergebnisse der letzten Spiele stimmen uns sehr positiv. Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß und alle ziehen gemeinsam an einem Strang."

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Als Aufsteiger ist unser primäres Ziel klar definiert: der Klassenerhalt. Wir möchten uns in der Kreisliga B etablieren und dort dauerhaft konkurrenzfähig sein. Alles, was über dieses Ziel hinausgeht, würden wir gerne mitnehmen und als Bonus betrachten."

Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!