Germania Reusrath belohnt sich spät

Ein geduldiges Reusrath belohnte sich im Heimspiel gegen das Schlusslicht DV Solingen II erst spät, überzeugte nach anfänglichen Schwierigkeiten dann aber doch. Trainer Marco Schobhofen zeigte sich zufrieden mit der Art, mit der seine Mannschaft die lange Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen DV-Akteur Ahmet Gülmez im zweiten Spielabschnitt für sich nutzen konnte. Dabei bewies Schobhofen mit der Einwechslung eines ehemaligen Langenfelders mit nur wenig Training ein goldenes Händchen.

Bereits zu Beginn ließen die Germanen eigentlich keine großen Zweifel daran aufkommen, dass sie das Geläuf als Sieger verlassen würden. In der fünften Minute ging ein Kopfball von Luca Piatkowski nach Hereingabe von Moritz Kaufmann knapp über den Kasten des Solinger Schlussmanns Vladyslav Maslovskyi, und nur wenig später scheiterte Max Richter-Oldekop im direkten Duell mit dem Keeper (12.). Für einen ersten Torschrei auf den Lippen sorgte im Anschluss Pascal Hinrichs, der mit seinem linken Fuß einen Freistoß wunderbar aufs Tor brachte,den Maslovskyi sehenswert aus dem Eck wischte (17.).

Es lief also nahezu alles nach Plan aus Reusrather Sicht, hätte sich Gülmez nach einem Foul und der Verwarnung offenbar nicht dazu hinreißen lassen, eine Beleidigung auszusprechen. Der Platzverweis war daher nur folgerichtig (22.). Allerdings brachte die Überzahl die Gastgeber aus dem Konzept. Solingen zog sich zurück und überließ Reusrath weitestgehend den Ball. Die Umstellung benötigte bis zur Halbzeitpause. In dieser Spanne ging das Spielgerät aufgrund von Ungenauigkeiten im letzten Drittel und einfachen Ballverluste zu oft verloren. Kurz vor dem Pfiff hätte Solingen durch Kentaro Fukuta sogar fast die überraschende Führung markiert, als er eine Hereingabe vor SCR-Torwart Tim Hechler nur knapp verpasste.

Schobhofen stellte zu dieser Phase fest: „Dann kam ein bisschen Unzufriedenheit auf zwischen den Spielern.“ Vielleicht auch daher mahnte er in der Kabine zu Ruhe und Geduld, mehr Tempo und Breite im Passspiel sowie besetzte Außen. „Das haben sie top umgesetzt“, lobte der Coach seine Akteure. Hinrichs leitete den zweiten Abschnitt mit einem erneuten Freistoßversuch aus rund 24 Metern halbrechts versetzt zum Tor ein, den Maslovskyi erneut im diesmal unteren Eck abwehrte (47.).

Im Verlauf der weiteren Partie sollte er jedoch chancenlos sein: Nachdem Schobhofen mit Gian Luca Schumann einen technisch beschlagenen Mittelfeldmann brachte, kam dieser nach einer abgewehrten Reusrather Flanke zentral in etwa 20 Metern Torentfernung an den Ball und versenkte ihn anspruchsvoll rechts neben dem Pfosten zum 1:0 (67.). Dass er den Torschützen kurz zuvor hineingebracht hatte, wollte Schobhofen nicht zu hoch hängen. „Der Spieler hat sich selbst belohnt“, sagte er. „Er ist ein richtig guter Fußballer, ein überragender Techniker.“

Die Gegenwehr aus der Klingenstadt schien mit diesem Treffer größtenteils gebrochen. Kaufmann hätte nach einem weiten Ball von Hinrichs bereits nach toller Volleyabnahme rechts im Strafraum für das zweite Heimtor im langen Eck sorgen können, so aber vollendete Hinrichs einen schnellen Angriff über Balleroberer Paul Degner, nachdem Hinrichs links in die Box eingedrungen, war sicher mit dem linken Fuß – die Entscheidung (77.). Letztlich war der Erfolg der Heimelf nie wirklich gefährdet. Dementsprechend betonte auch der Trainer: „Ich bin zufrieden.“