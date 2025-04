Germania punktet doppelt – und bleibt dennoch in akuter Abstiegsgefahr

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat in der Oberliga Niedersachsen binnen weniger Tage zwei Unentschieden geholt – und bleibt dennoch in der gefährlichen Nähe der Abstiegsplätze. Auf das 2:2 beim Heeslinger SC folgte am Mittwochabend ein 0:0 beim FSV Schöningen. Mit nun 35 Punkten aus 29 Spielen liegt Germania auf dem 14. Tabellenplatz, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt lediglich einen Zähler.

In Heeslingen erwischte die Elf von Trainer Boris Besovic einen guten Start. Marvin Stieler verwandelte bereits in der neunten Minute einen Strafstoß zur Führung. Die Gastgeber kamen jedoch zurück: Erik Köhler glich kurz vor der Pause aus, Abdul Rauf brachte den HSC kurz nach Wiederanpfiff mit 2:1 in Führung. In der Schlussphase sicherte Nick Bode nach einer Ecke den Punktgewinn (77.). „Wir sind glücklich mit dem Punkt, es hätte aber mehr sein können“, bilanzierte Besovic. „Wir hatten mehr Spielanteile. Kompliment an meine Mannschaft für die Energieleistung zum 2:2.“

Beim Nachholspiel in Schöningen präsentierte sich Germania erneut stabil, blieb aber in der Offensive blass. In einer ausgeglichenen Partie kam der FCE zu einigen Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. So blieb es beim torlosen Remis. Für den Tabellenfünften aus Schöningen war es bereits das elfte Unentschieden der Saison – die meisten in der Liga.