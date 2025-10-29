Germania Okriftel trennt sich von Mohamed Almalqui

Okriftel. Der FC Germania Okriftel hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mohamed Almalqui und Athletiktrainer Mohamed El Yadini trotz des 3:2-Heimsieges über den SV Wiesbaden vergangenen Sonntag beendet. Das gab der Verbandsligist am Mittwochmorgen in einem Pressebericht bekannt. Die Entscheidung wurde dem Trainerteam und der Mannschaft nach dem Training am Dienstagabend mitgeteilt.

„Die Entscheidung ist uns allen im Vereinsvorstand sehr schwergefallen, vor allem persönlich. Mo Almalqui ist einer von uns, das bleibt auch so. Und auch die anderen Coaches haben alles für den Verein gegeben. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar“, betont der 1. Vorsitzende Jörg Duchatsch im Pressebericht des FCO. Dennoch habe man sportlich reagieren müssen. Der Zeitpunkt vor der Winterpause sei bewusst gewählt worden, um der Mannschaft die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig auf die Rückrunde vorzubereiten.

Auch der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz bedankte sich beim bisherigen Trainerteam. „Mo und sein Team haben wirklich alles gegeben, da bleibt am Ende nichts als Dank und Anerkennung. Aber die Mannschaft braucht jetzt neue Impulse.“