Germania Okriftel: Das große Kaderpuzzle schnell lösen

Sascha Amstätter (stehend) und sein Co-Trainer Daniel Konta (links auf der Bank sitzend) sind in der Vorbereitung gefragt, dem neu zusammengestellten Kader der Germania auch auf dem Platz zu einer Einheit zu formen. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hattersheim. Rätselspaß für Fortgeschrittene: Der FC Germania Okriftel will nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus der Verbandsliga nun den Turnaround schaffen. Dafür hat der Verein einen veritablen Umbruch im Sommer hinter sich gebracht. Trainer Sascha Amstätter, der im Herbst der Vorsaison übernommen hatte, kann nun in seiner ersten längeren Vorbereitung daran arbeiten, den Kader auf die Gruppenliga vorzubereiten. Es dürfte keine leichte Aufgabe werden, denn es haben sich immerhin 19 neue Spieler dem Team angeschlossen. Neben vier erfahreneren "Königstransfers", sind nun auch die weiteren Spieler bekannt, die künftig für die Germania neu am Ball sein werden.

Überwiegend sind es dabei junge Spieler, die erst vor Kurzem aus der Jugend in die Aktiven hochgekommen sind oder sogar in der Vorsaison noch in der U19 bei verschiedenen Vereinen der Region am Ball gewesen waren. Als Triebfeder für diese Transfers war auch Berkan Kanlisulak involviert, der neben Mevlüt Yavuz in der sportlichen Leitung tätig sein wird, und sich nun neben der Akquise auch um die Integration dieser jungen Spieler ins Team kümmern soll.

Neben den vielen jungen Spielern sind aber auch viele gestandene Spieler dem FC Germania erhalten geblieben, wie beispielsweise Luftrim Kodraliu, Mike de Sousa oder Elmir Muhic. Aus der Zweiten kommt außerdem Hamza Bouchen hoch, der ebenfalls schon höher gespilelt hat. "Wir haben inklusive der Neuzugänge 14 gestandene Spieler im Kader, da ist schon Substanz in der Mannschaft. Mehr Spieler dieser Kategorie sind in einer Amateurmannschaft schwierig zu moderieren", sagt der sportliche Leiter Mevlüt Yavuz. Wohlwissend, dass mit Hueseyn Yalcin (Schambeinentzündung) und Zakaria Amjahid (Kreuzbandriss) noch zwei derzeit verletzte, aber sehr ausgebuffte Spieler im Laufe der Saison zu Faktoren werden könnten.

"Wilder" erster Test

Dass der Neuaufbau nicht so ohne Weiteres funktionieren dürfte, zeigte das erste Testspiel. Beim Frankfurter Kreisoberligisten Spvgg. Griesheim setzte es eine 3:5-Niederlage. "Das war ein bisschen wild, aber es ist auch noch Urlaubszeit und viele haben gefehlt. Die Aufgabe unseres Trainerteams wird es sein, den Willen und die gute Stimmung im Team in eine Taktik und Spielphilosophie umzusetzen", sagt Yavuz.

Ex-Keeper Maximilian Dapprich mit Qualitäten im Kopfballspiel

Als Torwarttrainer und Feldspieler ist nun auch Maximilian Dapprich dabei. Das Germania-Urgestein möchte nach einer schweren Verletzung nicht mehr im Tor spielen und kam in der Vorsaison gar auf EInsatzzeiten und einen Treffer in der Verbandsliga. "Er hat tatsächlich ein richtig gutes Kopfballspiel, ihn können wir bedenkenlos die letzten zehn Minuten reinwerfen. Aber solch ein verdienter Spieler wie er kann sich in Okriftel die Position aussuchen", sagt Yavuz. Bereit jetzt wird sich Dapprich auch als Torwarttrainer mit im Coaching einbringen.

"Oben mitspielen" als Wunsch

Wie schnell sich das Puzzle in eine funktionierende Einheit zusammenfügt, dürfte maßgeblich entscheiden, ob die Germania gleich wieder eine gewichtige Rolle im Kampf um die Top-Plätze einnehmen kann. "Oben mitspielen ist unser Wunsch, aber es ist kein kleiner Neuaufbau hier. Das Potenzial ist da, aber wir springen nicht von der Brücke, wenn es nicht klappt", sagt Yavuz. Der als Top-Aufstiegsfavoriten den SC Offheim, den VfR 07 Limburg und den FC Türk Kelsterbach ansieht.

Germania Okriftel im Schnell-Check: