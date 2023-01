Germania Ober-Roden: "Vor allem die Offensive hat sich verbessert" Der Fußballverein im Winter-TÜV: Eine stabile Abwehr und weniger Gegentore sind das Ziel für die Rückrunde

David Stemann, Mittelfeldspieler von Germania Ober-Roden, teilte uns folgendes mit.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wir sind recht zufrieden mit der Hinrunde. Insgesamt ist der vierte Tabellenrang eine ordentliche Platzierung, die unsere Leistung im vergangenen Jahr fair widerspiegelt. Positiv herausheben kann man auf jeden Fall unsere Offensivleistung, wir haben nach Hanau die zweitmeisten Tore der Liga erzielt und spielen auch im Vergleich zum letzten Jahr ein gutes Stück besser und effektiver nach vorn. Das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft, aber natürlich auch eng verbunden mit Marco Christophori-Como, der nicht von ungefähr mit Abstand die meisten Verbandsliga-Tore erzielt hat und es offensiv und (!) auch im Defensivverhalten noch mal ein gutes Stück besser macht als in den Jahren zuvor.

Zusätzlich muss man unsere Torhüter loben. Nach der schweren Gesichtsverletzung unserer #1 Dennis Weinreich in der Sommervorbereitung, die ihn fast das ganze Jahr außer Gefecht gesetzt hat, haben sich Marius Heinlein und Felix Krug Lopez der Aufgabe gestellt und ihn hervorragend vertreten.

Unser Neuzugang/Rückkehrer Filip Sumanov hat wie erwartet von Anfang an eine Top-Leistung als rechter Flügelverteidiger gebracht und bildet mit Hakan Firat, der die Rolle auf der linken Seite mit Bravour ausfüllt eine unserer großen Stärken. Das sind schon Spieler, die es so in der Verbandsliga nicht oft gibt. Ebenfalls hat sich Maik Neuendorf als Neuzugang nahtlos in die Mannschaft eingefügt und sich direkt zu einem wichtigen Stützpfeiler entwickelt.

Abgesehen davon sind wir sehr zufrieden damit, die beiden Ortsderbys gegen die Turnerschaft im Pokal und in der Liga wieder für uns entschieden zu haben. Dann auch selbst zwei Tore zu schießen im Ligaduell war natürlich ein Fest. :D

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Ganz klar die Gegentorbilanz. Es ist uns bewusst, dass wir, wenn wir offensiv spielen, auch ein gewisses Risiko in Kauf nehmen, aber im Schnitt 2,2 Tore pro Spiel zu kassieren ist für eine Mannschaft im oberen Tabellendrittel einfach zu viel. Da haben wir von der Absicherung in der Vorwärtsbewegung über die Kommunikation bis zur Entscheidungsfindung in der Defensive noch einiges an Verbesserungspotenzial.

Zusätzlich wollen wir unsere Konstanz verbessern, sowohl über mehrere Spiele hinweg als auch im Spiel selbst. Wenn man 2:0 führt, sollte man auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlen und ein Spiel mal über die Runden bringen können, ohne, dass es wieder gefährlich wird. Man sieht auch an den Ergebnissen (zehn Siege, nur zwei Unentschieden, sieben Niederlagen), dass wir öfter mal in eine Alles-oder-Nichts-Haltung reinkommen, wo am Ende entweder alles klappt oder unsere Bemühungen zu gewinnen uns so offenstehen lassen, dass wir uns um den Lohn für unsere Anstrengungen bringen.

Ansonsten hoffen wir, dass wir mal weitgehend verletzungsfrei durch die Rückrunde kommen. In der Hinrunde mussten wir fast komplett auf unseren Keeper Dennis Weinreich verzichten, wir hatten mehrere Spieler in Elternzeit, Mohammed Hakimi konnte leider nur einen einzigen Kurzeinsatz absolvieren, Landing Badjie ist seit August verletzt, Özgün Tatar hat mehrere Monate mit Muskelverletzungen verpasst, Dennis Schulte war nur sporadisch fit, David Stemann laboriert auch wieder an Knieproblemen und Marc Züge und Colin Falk sind erst zum Ende der Hinrunde wieder richtig fit geworden.