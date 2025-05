Germania Ober-Roden macht den Kreispokal-Hattrick perfekt

Die 476 Zuschauer in Klein-Umstadt sahen einen engagierten Start des SV Münster. Der Gruppenligist begann druckvoll und hatte zunächst mehr Ballbesitz. Aus diesem schlug er in der siebten Minute Kapital: Nach einem langen Diagonalball von Innenverteidiger Benedikt Krall bugsierte Jashari Drilon die direkte Volley-Hereingabe ins eigene Tor. Doch die 1:0-Führung hielt nicht lange. Nach einer Ecke von Hakan Firat war Torjäger Marc Züge in der zwölften Minute zur Stelle und köpfte den Ausgleich.

Bereits zwei Minuten später war der Verbandsligist der Führung sehr nahe. Sowohl der Kopfball von Maik Neuendorf als auch ein Nachschuss aus dem Getümmel konnte der SVM auf der Linie klären. In der 16. Minute schlug der Ball dann aber doch zum zweiten Mal im Netz des Gruppenligisten ein. Germania-Kapitän Marco Christophori-Como verwandelte einen Freistoß zur 2:1-Führung.

Dieburger Kreispoklfinale: Ober-Roden mit Vorentscheidung in der ersten Halbzeit

Das Spiel gewann danach an Intensität – ohne unfair zu werden. Das zeigt auch die Kartenstatistik: Im gesamten Spiel musste Schiedsrichter Paul Wenzek lediglich einmal die gelbe Karte zücken.