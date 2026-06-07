Germania nach Krimi im Endspiel

Fußball-Wahnsinn an der Waldstraße: Die SG Germania besiegte Oberliederbach in der Verlängerung mit 2:1. – Foto: Pia Pfeifer

WIESBADEN. Nach den Halbfinal-Hinspielen, die keinen Sieger fanden, setzte sich die SG Germania Wiesbaden gegen den Main-Taunus-Club SG Oberliederbach 2:1 nach Verlängerung durch (zu sehen im Re-Live des Wiesbadener Kurier).

Vor einer Traumkulisse von rund 600 Zuschauern begannen beide Mannschaften kontrolliert und und waren vor allem darauf bedacht, jeden Fehler zu vermeiden. Nach Wiederbeginn nahm die Partie deutlich Fahrt auf. Und wie: Kaum hatte Schiedsrichter Fabian Mink (TSV Reichenbach), der insgesamt zehn Gelbe Karten, davon acht für die Gäste, verteilen sollte, die Partie wieder angepfiffen, konnte Germanias Korel Cal seinen Konkurrenten aus dem Mittelfeld, Jan Luca Fischer, nur durch Foul im Strafraum stoppen.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Oberliederbachs Kapitän Leon Ruhland sicher – 0:1 (47.). Die Platzherren drängten vehement auf den Ausgleich. Aber die Gäste, eine schnelle, junge Formation, war immer wieder durch Konter gefährlich. Die Germania warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne: Sogar ihr Torwart Erik Hermanns rückte bis in den Sechzehner der Gäste auf. Und wieder erspielte sich die Germania eine ihrer zahlreichen Ecken. Und diesmal klappte es: Die Flanke des starken Offensivspielers Necmi Gür nickte Außenverteidiger Gjergj Prebreza am langen Pfosten ein – 1:1 (90.+4). Der Jubel kannte keine Grenzen – die Verlängerung wurde erzwungen.

Kurz nach Wiederbeginn stockte allen Wiesbadnern der Atem: Der eingewechselte Gästespieler Younes Karouia, in den Angriff beordert, verpasste freistehend am zweiten Pfosten einen Querpass (93.). Keine vier Minuten in den zweiten 15 Minuten der Verlängerung waren gespielt, da startete Gür zu einem fulminanten Solo auf dem Flügel und legte quer auf Kapitän und Goalgetter Ivan Rebic: Der 37-jährige staubte am langen Pfosten ab – 2:1 (109.). Es war gleichzeitig das 44. Tor des Liga-Torschützenkönigs – und der Endstand! Die Wiesbadener brauchten eine kleine Weile um zu realisieren, dass sie im Finale stehen. Dann brach unbändiger Jubel aus. Die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste waren am Boden zerstört, einige Tränen flossen.

Weller: "Bin stolz auf die Jungs"

Ihr Trainer Eckhard Weller tröstete sie. „Ich bin stolz auf die Jungs, was sie geleistet haben und kann ihnen keinen Vorwurf machen“, sagte er. Sein Gegenüber Stefan Kühne resümierte erleichtert: „Der Wille war entscheidend.“ Und räumte ein: „Die Gäste waren schnell und haben die Abschlüsse gefunden. Sie waren heute die bessere Mannschaft, so wie wir im Hinspiel.“ Und seine Spieler Eduardo Landu Mateus und Samed Özbeyaz sagten unsiono: „Wir haben bis zuletzt an uns geglaubt.“

Merz: "Waren zwei geile Spiele"

Im Lager der SG Oberliederbach hatte der sportliche Leiter Tobias Merz das bittere Aus relativ schnell verkraftet. "Es tat weh. Am Ende waren wir selbst schuld, weil wir in den letzten 20 Minuten nicht das entscheidende Tor gemacht haben. Standards haben wir eigentlich das ganze Spiel gut verteidigt, bis auf das 1:1 am Ende. Da wir schon fünfmal gewechselt hatten, dachte ich mir schon, dass es in der Verlängerung schwierig hätte werden können. Aber es war insgesamt ein geiles Halbfinale, mit zwei richtig hart umkämpften Spielen, die trotz der vielen gelben Karten stets respektvoll und fair waren."





