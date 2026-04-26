Germania marschiert, Hessigheimer 19:0, Münchingen enttäuscht

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TSV Phönix Lomersheim erwischte den besseren Beginn und ging durch Tim Dettinger in der 4. Minute früh in Führung. Doch TSV Schwieberdingen antwortete mit Nachdruck: Giuseppe Masso glich in der 17. Minute aus, Francesco Masso drehte die Partie mit Treffern in der 39. und 45.+2 Minute scheinbar entscheidend. Schwieberdingen hatte das Spiel in der Hand, ehe die Schlussphase alles wieder aufriss. Dann schlug Lomersheim mit aller Wucht zurück. Alex Waldhaus verkürzte in der 80. Minute, Bleon Delija traf nur zwei Minuten später zum 3:3. Für Schwieberdingen ist dieses Remis bitter, weil der Sieg schon greifbar war. Lomersheim nimmt einen späten Punkt mit und steht nun bei 37 Zählern, Schwieberdingen bleibt bei 30 Punkten auf Rang 13.

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Lange roch es nach einem wichtigen Heimsieg für SV Salamander Kornwestheim. Tom Schneider brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Führung und ließ Kornwestheim auf den nächsten Schritt im engen Mittelfeld hoffen. Doch TSV Merklingen blieb ruhig, wartete auf seine Momente und traf in der Schlussphase mit brutaler Effizienz. Dzanan Mehicevic glich in der 79. Minute aus, Thomas Wogh drehte die Partie in der 85. Minute, ehe Euron Beqiri in der 90.+3 Minute den Endstand markierte. Für Merklingen ist das ein ganz starker Auswärtssieg, der die Mannschaft auf 34 Punkte bringt. Kornwestheim bleibt bei 40 Zählern und verpasst einen möglichen Sprung nach oben. ---

Dieses Spiel entzog sich jedem normalen Maßstab. TASV Hessigheim überrollte TV Pflugfelden vom Anpfiff an und führte schon früh durch Danilo Riccetti (9.), Björn Rewitzer (12.), Danilo Riccetti (13.) und Mirko Merkler (18.) klar. Es folgten weitere Treffer von Björn Rothkopf (23.), Danilo Riccetti (24.), Jannik Egger (26., 30.), Björn Rewitzer (32.), Danilo Riccetti (39.), Dennis Yariel Ruff Alcantara (41.), Jannik Egger (42.) und Danilo Riccetti (44.). Auch nach der Pause fand das Schützenfest kein Ende. Mario Ehlers traf in der 52., 68. und 90.+1 Minute, Tim Müller in der 67. Minute, Tim Nägele in der 82. und 90. Minute. Hessigheim springt damit auf 38 Punkte und verbessert zugleich sein Torverhältnis enorm. Für Pflugfelden ist dieses 0:19 ein weiterer niederschmetternder Schlag in einer ohnehin trostlosen Saison mit weiter nur drei Punkten. ---

FC Marbach hat seine gute Ausgangslage mit einem konzentrierten Auswärtssieg weiter verbessert. Nach torloser erster Hälfte schlug Franco Paletta in der 47. Minute zum 1:0 zu, Erik Biebl legte nur drei Minuten später das 2:0 nach. Als Franco Paletta in der 58. Minute erneut traf, war die Partie praktisch entschieden. NK Croatia Bietigheim verkürzte durch David Andric in der 72. Minute zwar auf 1:3, doch mehr gelang den Gastgebern nicht mehr. Marbach steht nun bei 43 Punkten und rückt auf Rang fünf vor. NK Croatia Bietigheim bleibt bei 23 Punkten tief im Tabellenkeller und muss weiter mit großer Sorge nach unten blicken. ---

Für SV Pattonville war es ein Sieg von hoher Bedeutung. Daniel Gelt brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Selvedin Shanmugarajah in der 58. Minute und Emrah Akpolat in der 62. Minute nachlegten. Pattonville spielte in dieser Phase entschlossen und zielstrebig, während FV Löchgau II kaum in die entscheidenden Zonen kam. Erst tief in der Nachspielzeit gelang Leandro Franco in der 90.+5 Minute noch das 1:3. Am Ausgang änderte das nichts mehr. Pattonville verbessert sich auf 32 Punkte und gewinnt im unteren Mittelfeld wertvolle Luft. Löchgau II bleibt bei 25 Punkten auf Rang 14 und steckt weiter in einer gefährlichen Zone fest. ---

Im Spitzenspiel hat SV Germania Bietigheim die Nerven behalten und seine Klasse bewiesen. Livio Falco brachte den Tabellenführer in der 23. Minute in Führung und setzte damit früh das erste Ausrufezeichen. Spvgg Besigheim hielt dagegen, konnte dem Spiel aber nicht die entscheidende Wendung geben. Als Richmond Ansu in der 70. Minute auf 2:0 erhöhte, war der Weg für Germania endgültig frei. Mit nun 59 Punkten zieht der Spitzenreiter vorne weiter seine Bahnen. Besigheim bleibt bei 43 Punkten und verpasst die Chance, das Rennen um die ersten Plätze noch einmal zu verschärfen. Dieses Derby war eines der klaren Machtzeichen des Spieltags. ---