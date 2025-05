Germania macht entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat am vorletzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein möglicherweise vorentscheidendes Spiel im Abstiegskampf für sich entschieden. Mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Tabellenletzten VfL Oldenburg erhöhte die Mannschaft von Trainer Boris Besovic ihr Punktekonto auf 42 Zähler und verschaffte sich vor dem Saisonfinale eine komfortablere Ausgangslage im engen Tabellenkeller.

Dass es am Ende ein hart erarbeiteter Arbeitssieg wurde, passt zur angespannten Gemengelage in Egestorf. Gegen einen tief stehenden, aber keineswegs harmlosen Gegner aus Oldenburg tat sich Germania lange schwer. Zwar übernahm die Besovic-Elf früh die Spielkontrolle, doch im letzten Drittel fehlten zunächst Präzision und Durchschlagskraft. Die Gäste aus Oldenburg verteidigten engagiert – sich ihrer prekären Lage bewusst –, verpassten es jedoch, eigene Akzente zu setzen.

Trainer Besovic reagierte früh und brachte zur Halbzeit Lasse Denker, später auch Jos Homeier und Aytugcan Kaya. Die Wechsel zahlten sich aus. In der 84. Minute war es schließlich Homeier, der eine Unsicherheit in der VfL-Abwehr eiskalt ausnutzte und zum erlösenden 1:0 traf. Es war ein Treffer mit Wirkung: Während Egestorf auf dem Platz und am Spielfeldrand jubelte, war den Gästen die Enttäuschung deutlich anzumerken.

Mit nun 42 Punkten hat Germania vor dem letzten Spieltag nicht nur drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Platz 15, derzeit SSV Vorsfelde), sondern auch ein besseres Torverhältnis gegenüber mehreren Verfolgern. Der Klassenerhalt ist noch nicht gesichert, aber greifbar nahe.