Germania Lich-Steinstraß: Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel

Schwieriger Start gegen Breinig

Mit dem SV Breinig wartet zum Rückrundenauftakt eine echte Herausforderung. „Ich glaube, es gibt coolere Aufgaben“, sagt Hermanns mit Blick auf den kommenden Gegner. Breinig, aktuell punktgleich mit Viktoria Arnoldsweiler auf Rang fünf, galt vor der Saison als eines der stärksten Teams der Liga. „Mich wundert es ein bisschen, dass sie da stehen, wo sie stehen“, so der Coach weiter.

Im Hinspiel hielt Germania Lich-Steinstraß lange gut mit, musste sich aber durch einen späten Gegentreffer geschlagen geben. Nun will das Team es besser machen. „Wir wissen, was uns erwartet. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe.“

Mannschaftsgeist als Schlüssel zum Erfolg

Einzelne Spieler hervorzuheben, kommt für Hermanns nicht infrage. „Es geht nur über das Kollektiv, nur als Team.“ Diese Einstellung trug die Mannschaft bereits durch die Hinrunde, in der sie sich mit einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen Respekt verschaffte. Trotzdem sei man gewarnt: „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen – oben wie unten.“

Besonders Teams aus dem Tabellenkeller dürfe man nicht unterschätzen. „Ich glaube nicht, dass Teveren oder Rott da unten bleiben“, warnt Hermanns. Daher sei der Fokus klar: „Wir brauchen noch Punkte. Wir wissen, was wir tun müssen.“

Saisonziel: Klassenerhalt mit Perspektive

Als Aufsteiger überwinterte Germania Lich-Steinstraß auf Rang neun – ein respektables Ergebnis. „Wenn man in der Hinrunde Neunter ist, will man in der Rückrunde nicht Zehnter werden“, betont Hermanns. Der Klassenerhalt bleibt das primäre Ziel, doch das Team will mehr: „Wir wollen an die gute Hinrunde anknüpfen und uns weiterentwickeln.“

Die zahlreichen Unentschieden in der ersten Saisonhälfte zeigen, dass das Team schwer zu schlagen ist, aber auch zu oft Punkte liegen ließ. „Es gab Spiele, in denen wir mehr verdient gehabt hätten“, erinnert sich Hermanns. Nun soll in der Rückrunde konstanter gepunktet werden, um den Ligaerhalt frühzeitig zu sichern.

Der Trainer ist optimistisch, dass seine Mannschaft die nötige Mentalität mitbringt: „Wir wissen, was wir können, und wir sind selbstbewusst genug, um unser Ziel zu erreichen.“ Die ersten Spiele werden zeigen, ob Germania Lich-Steinstraß an die positiven Ansätze der Hinrunde anknüpfen kann – oder ob es doch noch einmal eng wird im Kampf um den Klassenerhalt.