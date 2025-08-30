Germania Lich-Steinstraß feiert den perfekten Start in die Saison

Am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga dreht Germania Lich-Steinstraß die Partie gegen den SV Breinig. Die Gäste treffen mehrfach das Aluminium.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter hey, hey hey…“ So klangen am späten Freitagabend die Lieder von über 30 Fußballbegeisterten, die sich nach dem ein wenig überraschenden 2:1-Sieg von Germania Lich-Steinstraß in der Fußball-Landesliga gegen den leicht favorisierten Gast des SV Breinig auf dem Rasenplatz versammelt hatten. „Genau das macht uns als Mannschaft aus, dass wir alle zusammenstehen, ob das die Ersatzspieler, die Trainer oder der gesamte Staff ist. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft und jeder gibt alles für das Team. Von daher sind wir heute natürlich mehr als glücklich und zufrieden mit dem Auftritt der Jungs“, so die Worte von Germanen-Coach Michael Herrmanns nach den sehr spannenden Schlussminuten in diesem vorgezogene Spiel des ersten Spieltages.

Gästetrainer Dirk Ruhrig erkannte neidlos diese aufopferungsvolle Performance des Gegners an und wollte dies jedoch nicht als Rückschlag für die von vielen Trainern sehr hoch eingeschätzte Breiniger Mannschaft bewerten. „Am Ende hätten wir sicherlich das Unentschieden verdient gehabt. Mit dem Verlauf der ersten Halbzeit konnte ich nicht zufrieden sein, da haben wir uns zu viele einfache technische Fehler geleistet, die uns daher gegen diesen mannschaftlich geschlossenen Gegner nicht wirklich einen Vorteil gebracht haben“, sagte Ruhrig.

Das Spiel bewegte sich ziemlich schnell auf ein läuferisch und kämpferisch hohes Niveau, wobei die Gastgeber oft mit langen Bällen auf die schnellen Angreifer Kai Theidig und Marvin Büttner versuchten, die Gästedefensive auszuhebeln, während Breinig überwiegend auf Kombinationsfußball baute. Die ersten Schüsse aufs Tor gaben die Germanen ab, wobei noch ein wenig die Präzision fehlte. Luca Johnen traf aus spitzem Winkel das Außennetz (8.), Moritz Borells Kopfball nach Ecke wurde von Breinigs Torwart Fernando Nissen abgewehrt (12.). Marvin Büttners Volleyabnahme ebenfalls aus spitzem Winkel knallte in der 22. Minute gegen den Außenpfosten.

Die beste Chance besaßen in der 25. Minute die Gäste, als Joseph Mbuyi mutterseelenallein auf Germanen Keeper Nick Jansen zulief, der aber sehr gut verzögerte und den Winkel verkürzte, so dass Breinigs Mittelstürmer erst im dritten Versuch am Keeper vorbeikam. Am Ende kratzte der zurückgelaufene Luca Johnen mit einer Grätsche das Leder von der Torlinie. Bis zum Ende des ersten Durchganges gab es dann lediglich noch eine Chance für die Herrmanns-Elf. Wieder nach einer Ecke köpfte Max Borell den Ball an den Außenpfosten.

Nach der Pause übernahmen Schritt für Schritt die Gäste das Spielgeschehen und gingen dann auch in der 55. Minute nach einer Ecke durch Sulayman Dawodu, Neuzugang vom Mittelrheinligisten Teutonia Weiden, mit 1:0 in Front. Breinig blileb am Drücker, bis Steinstraß aus heiterem Himmel in der 66. Minute durch einen von Karsten Goeres abgefeuerten Distanzschuss in den Winkel den 1:1 Ausgleich besorgte.

Breinig trifft dreimal die Latte

Neun Minuten später markierte Moritz Borell nach einer Ecke von Tom Krügermeier gar das 2:1 und drehte somit das Spiel komplett. Die Elf von Dirk Ruhrig berannte von da an mit viel Aufwand und auch technischen Feinheiten das gegnerische Gehäuse. Bis zum Abpfiff sprangen noch drei Lattentreffern heraus, jeweils nach Ecken von Leo Engels. Abwehrchef Jamil Tahir traf zweimal traf die Querstange, einmal hatte Manuel Kanou das Pech auf seiner Seite. „Bei den Standards hatten wir tatsächlich am Ende große Probleme, so dass ich eingestehen muss, dass ein Remis verdient gewesen wäre“, ordnete Germanen-Coach Michael Herrmanns nach spannenden 97 Minuten ein.

