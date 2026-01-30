Germania Lich-Steinstraß etabliert sich – Platz sechs als Bestätigung Trainer Michael Herrmanns zieht eine positive Zwischenbilanz und bleibt ambitioniert von Tim Zimmer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Günter Rosarius

Germania Lich-Steinstraß überwintert auf Rang sechs der Landesliga Staffel 2. Trotz zahlreicher Ausfälle bewertet Trainer Michael Herrmanns die Hinrunde als Erfolg – und formuliert klare Ziele für die Rückserie.

Germania Lich-Steinstraß hat sich in der Landesliga Staffel 2 weiter stabilisiert. Mit 21 Punkten aus 13 Spielen überwintert die Mannschaft auf Rang sechs und damit im gesicherten Mittelfeld einer stark besetzten Liga. Für Trainer Michael Herrmanns ist diese Platzierung alles andere als selbstverständlich. Angesichts der Rahmenbedingungen und personellen Rückschläge bewertet er die Hinrunde als sehr gelungen – auch wenn er betont, dass Zufriedenheit im Trainerberuf grundsätzlich ein schwieriger Begriff sei. Die Winterpause fiel für Steinstraß ungewohnt kurz aus. Aufgrund der vergleichsweise guten Witterung im Dezember konnte das letzte Ligaspiel gegen Fliesteden noch ausgetragen werden, zudem steht lediglich ein Nachholspiel aus. Nach rund zweieinhalb bis drei Wochen Pause startete das Team offiziell am 11. Januar wieder ins Training. Bereits zuvor war die Mannschaft bei den Hallenwettbewerben aktiv. Beim Sparkassencup in Aachen erreichte Steinstraß die Endrunde, bei der anschließenden Hallenkreismeisterschaft im Kreis Jülich, die der Verein selbst ausrichtete, holte sich die Mannschaft sogar den Titel. Der Übergang in die Rückrundenvorbereitung verlief damit fließend.

Sportlich blickt Herrmanns auf eine Hinrunde mit vielen Höhepunkten zurück. Hätte man dem Trainer vor Saisonbeginn angeboten, mit einem Spiel weniger auf Platz sechs zu überwintern, wäre dies umgehend akzeptiert worden. Besonders in Erinnerung geblieben sind zwei emotional aufgeladene Siege: zum einen der Auftakterfolg gegen den SV Breinig, bei dem Steinstraß nach frühem Rückstand ein 2:1 erzwang, zum anderen der späte Auswärtssieg bei Eintracht Verlautenheide, der erst tief in der Nachspielzeit zustande kam. Gerade das Spiel in Verlautenheide war aus sportlicher Sicht glücklich, hatte aber aufgrund des Kampfgeists und der Dramatik einen hohen emotionalen Wert. Dass diese Hinrunde nicht selbstverständlich war, zeigt der Blick auf die Personalsituation. Mit Yannick Kuhnke (Kreuzbandriss), Marvin Büttner und Moritz Kappelt fehlten über weite Strecken zentrale Führungsspieler. Auch Neuzugang Nathan Ndombele kam nur auf wenige Kurzeinsätze. Herrmanns hatte im Vorfeld Zweifel, ob diese Ausfälle zu kompensieren seien. Umso positiver fiel die Entwicklung junger Spieler wie Julian Esser aus, der einen deutlichen Leistungssprung machte. Auch die Neuzugänge Jan Heß, Jan Körfer und Michael Sipakis, die aus Eilendorf kamen, integrierten sich schnell und trugen wesentlich zur Stabilität der Mannschaft bei.