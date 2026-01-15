Germania Leer setzt weiter auf Eickels – Timon Necknig wird Co-Trainer

– Foto: Gerry Grave

Germania Leer hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen. Cheftrainer Jan Niklas Eickels bleibt dem Verein auch in der nächsten Saison erhalten. Damit setzt der Klub weiterhin auf Kontinuität auf der Trainerposition und bekräftigt den eingeschlagenen sportlichen Kurs.

Eickels selbst zeigte sich sehr zufrieden mit der Vertragsverlängerung und blickt positiv auf die weitere Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams. „Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich, weiterhin mit Erhan Colak und Ferhat Özdemir zusammenzuarbeiten, die Aufgabe macht mir sehr viel Spaß“, erklärte der Cheftrainer. Die Fortsetzung dieser Konstellation bildet die Grundlage für die weitere sportliche Entwicklung des Vereins. Für die laufende Saison hat Germania Leer ein klar definiertes Ziel: den Klassenerhalt. Dieses Vorhaben steht für Eickels und sein Team im Mittelpunkt der aktuellen Arbeit. Parallel dazu richtet der Verein den Blick bereits auf die kommende Spielzeit, in der ein neuer inhaltlicher Schwerpunkt gesetzt werden soll.

Ab der neuen Saison wird Eickels dabei von einem neuen Co-Trainer unterstützt. Timon Necknig , der derzeit noch die A-Jugend des Vereins betreut, rückt in das Trainerteam der ersten Mannschaft auf. Gemeinsam wollen Eickels und sein neuer Assistent künftig verstärkt auf junge, hungrige Spieler setzen und diesen mehr Verantwortung und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Der Cheftrainer äußerte sich sehr positiv über die personelle Ergänzung. „Timon wird eine echte Unterstützung werden. Ich freue mich sehr, dass er ab der neuen Saison dabei ist“, betonte Eickels. Mit dieser Entscheidung unterstreicht Germania Leer den Anspruch, sportliche Kontinuität mit einer gezielten Nachwuchsorientierung zu verbinden.