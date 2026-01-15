Germania Leer rüstet sich mit Manuel Suda für den Abstiegskampf

Germania Leer hat im Wintertransferfenster einen weiteren personellen Akzent gesetzt und Offensivspieler Manuel Suda verpflichtet. Der Torjäger wechselt vom Landesligisten GW Firrel zu den Ostfriesen und soll in der entscheidenden Phase der Saison eine wichtige Rolle im Kampf um den Klassenerhalt übernehmen.

Mit der Verpflichtung von Suda reagiert Germania Leer auf die sportliche Situation und setzt gezielt auf zusätzliche Qualität im Offensivbereich. Der neue Angreifer gilt als treffsicherer Spieler und soll die Mannschaft vor allem im Abstiegskampf verstärken.

Sportlicher Leiter Erhan Colak zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Transfer. „Manuel ist einer der besten Spieler Ostfrieslands. Dass wir ihn für Germania Leer gewinnen konnten, freut uns sehr“, erklärte Colak. Damit unterstrich er die Bedeutung des Neuzugangs für den Verein und die hohen Erwartungen, die mit dessen Verpflichtung verbunden sind.