Germania Leer krönt sich zum Stadtmeister 2026

Makellose Vorrunde als Grundlage

Bereits in der Gruppenphase überzeugte Germania Leer mit konstant starken Leistungen. Drei Siege aus drei Spielen ebneten den Weg ins Finale. Gegen Nüttermoor gewann das Team mit 4:1, Kickers Leer wurde mit 2:0 bezwungen, und auch der VfR Heisfelde hatte beim 6:2 keine Chance. Die Offensive zeigte sich treffsicher, während die Defensive stabil agierte.

Trainer Eickels zeigte sich nach dem Turnier äußerst zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Natürlich wussten wir, dass wir als Favorit ins Turnier gegangen sind, aber die Jungs haben das sehr gut gemeistert. Der Titel wird uns hoffentlich viel Selbstvertrauen für die Rückrunde geben“, erklärte der Coach. Besonders die konzentrierte Spielweise und der geschlossene Auftritt des Teams hätten den Ausschlag gegeben.