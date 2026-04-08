Germania Leer bindet Abwehrspieler Lukas Taneni bis 2026/27

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Germania Leer treibt die Kaderplanung weiter voran – und setzt dabei auf Stabilität in der Defensive. Abwehrspieler Lukas Taneni hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das blau-gelbe Trikot tragen.

In der laufenden Spielzeit der Bezirksliga Weser-Ems 1 stand Taneni bislang 19-mal auf dem Platz, nahezu jede Partie über die volle Distanz. Eine Bilanz, die seine Bedeutung für die Defensive der Germania eindrucksvoll unterstreicht. Konstanz, Zweikampfstärke und Verlässlichkeit prägen seine Saison.

Trainer Eickels begrüßt die Verlängerung ausdrücklich:

„Ein wirklich toller Spieler mit sehr viel Qualität. Wir sind stolz, dass er auch nächste Saison ein Teil von uns bleibt.“