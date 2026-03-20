Germania Lamme will Euphoriewelle gegen Leiferde nutzen

Doch der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß. Leiferde unterstrich seine Ambitionen zuletzt mit einem glatten 2:0 gegen den SV Teutonia Groß Lafferde, wobei die Torjäger Jannik Scheike und Luca Pospiech erneut ihre Kaltschnäuzigkeit unter Beweis stellten. Genau diese Akteure hat Borucki auf dem Zettel: „Leiferde ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben sehr, sehr gute Spieler im Kader, ob es ein Scheike ist, ob es ein Pospiech oder ein Kaupert ist. Die drei sind schon Bretter, die wir in Schach halten müssen und wo wir auf sehr viel Widerstand treffen werden.“

Die Historie verspricht eine hochspannende Begegnung. Schon das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten: In einer wechselhaften Partie setzte sich Lamme letztlich mit 3:2 durch. Damals waren es Fisnik Kajolli, Florian Naumann und Fidan Kajolli, die den knappen Auswärtssieg sicherten, während Leiferde durch Blümel und Pospiech stets gefährlich blieb.

Für das Rückspiel am Sonntag erwartet Borucki eine ähnlich enge Kiste: „Es wird ein enges Spiel – gegen Leiferde ist es immer eng ausgegangen. Wir haben im Hinspiel 3:2 gewonnen und wollen natürlich auch das Rückspiel so gestalten, dass wir am Ende die drei Punkte in Lamme behalten können. Es werden wieder Kleinigkeiten entscheiden.“ Sollte es der Germania gelingen, die „Bretter“ der Gäste defensiv zu kontrollieren, stünde dem vierten Sieg in Serie wenig im Wege.