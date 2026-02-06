Germania lädt zum Kellerduell, Absteiger muss zum Liga-Primus

Germania Wuppertal bittet DV Solingen II zum Kellerduell. Für die Germania, wie auch für den SV Wermelskirchen, wird es der erste Spieltag dieses Kalenderjahres werden, denn in der vergangenen Woche war der Platz des SVW witterungsbedingt geschlossen. Spitzenreiter SV Solingen hat es mit Landesliga-Absteiger Cronenberger SC zu tun, der nach einem guten Schlussspurt in der Hinrunde wieder punkten will, um auf einen einstelligen Tabellenplatz zu rutschen. Das ist der 19. Spieltag!
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - RW Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Cronenberg
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SV 09/35 W
So., 01.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Jugoslavija
