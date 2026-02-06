 2026-02-06T13:16:52.650Z

Germania lädt zum Kellerduell, Absteiger muss zum Liga-Primus

Bezirksliga, Gruppe 2: Unter der Woche hat der Trainer von DV Solingen II, Sahin Sezer, angekündigt, nicht abstiegen zu wollen. Ein Sieg gegen Germania Wuppertal wäre dafür schon fast Pflicht.

Germania Wuppertal bittet DV Solingen II zum Kellerduell. Für die Germania, wie auch für den SV Wermelskirchen, wird es der erste Spieltag dieses Kalenderjahres werden, denn in der vergangenen Woche war der Platz des SVW witterungsbedingt geschlossen. Spitzenreiter SV Solingen hat es mit Landesliga-Absteiger Cronenberger SC zu tun, der nach einem guten Schlussspurt in der Hinrunde wieder punkten will, um auf einen einstelligen Tabellenplatz zu rutschen. Das ist der 19. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

___________

DIe Partien 19. Spieltags:

Türkgücü Velbert - TuSpo Richrath

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:15

FSV Vohwinkel - RW Wülfrath

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:30

SV Solingen - Cronenberger SC

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

TSV Ronsdorf - BV Gräfrath

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:00

SSV Germania Wuppertal - DV Solingen II

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

HSV Langenfeld - SV Wermelskirchen

So., 08.02.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:15

SC Viktoria Wuppertal - SSVg Velbert II

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:00

SG Hackenberg - SC Germania Reusrath

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:30live

SSV Berghausen - Jugoslavija Wuppertal

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

___________

Das sind die nächsten Spieltage:

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr Berghausen - Hackenberg
So., 22.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - HSV Langenf.
So., 22.02.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - SV Solingen
So., 22.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Reusrath
So., 22.02.26 15:00 Uhr Cronenberg - Ronsdorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Türkgücü Vel
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SC Viktoria
So., 22.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Germania
So., 22.02.26 15:30 Uhr Richrath - Vohwinkel

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Ronsdorf - RW Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania - Cronenberg
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen - Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Reusrath - SV 09/35 W
So., 01.03.26 15:30 Uhr Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Vohwinkel - Jugoslavija

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2

____

