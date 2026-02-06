Germania lädt zum Kellerduell, Absteiger muss zum Liga-Primus

Germania lädt zum Kellerduell – Foto: Marcel Eichholz

Germania Wuppertal bittet DV Solingen II zum Kellerduell. Für die Germania, wie auch für den SV Wermelskirchen, wird es der erste Spieltag dieses Kalenderjahres werden, denn in der vergangenen Woche war der Platz des SVW witterungsbedingt geschlossen. Spitzenreiter SV Solingen hat es mit Landesliga-Absteiger Cronenberger SC zu tun, der nach einem guten Schlussspurt in der Hinrunde wieder punkten will, um auf einen einstelligen Tabellenplatz zu rutschen. Das ist der 19. Spieltag!