Germania Kückhoven: Neustart mit Mut und viel jugendlichem Elan

„Wir wussten, dass es eine schwere Rückrunde werden sollte, aber ich bin trotz des Abstiegs super stolz auf die Jungs“, erklärt der Trainer der Germania Kückhoven. Denn: „Wir haben so eine junge Mannschaft, die diese Saison nochmal verjüngt wird.“ An Aufbruchstimmung mangelt es also nicht – im Gegenteil.

Die Vorbereitung begann offiziell am 18. Juli, doch die Mannschaft war da schon längst aktiv. „Allerdings sind die Jungs da schon zwei Wochen am Laufen gewesen“, sagt der Coach. Der Fokus liegt aktuell auf den Grundlagen: „Bis jetzt ziehen die Jungs richtig gut mit. Der Fokus in der Vorbereitung liegt im Ausdauerbereich und Kraftbereich.“ Eine intensive Vorbereitung, getragen von einer hohen Motivation: „Man merkt ihnen die Vorfreude auf die neue Spielzeit richtig an. Für mich als Trainer macht es unheimlich Spaß, mit solchen Jungs zu arbeiten.“

Ziel: attraktiver Fußball – ohne Aufstiegsdruck

Im Gegensatz zu vielen anderen Teams formuliert Kückhoven kein klares Tabellenziel. Es geht nicht um Platzierungen, sondern um das Spiel selbst: „Wir wollen attraktiven Fußball spielen. Was am Ende dabei rauskommt, sehen wir dann.“ Favoriten für den Titel gibt es für den Trainer jedoch genug: „Da gibt es einige Teams, die ich unter den ersten zwei Mannschaften sehe: Klinkum, Schwanenberg, Effeld, Uevekhoven II.“

Verstärkungen mit Substanz

Trotz der Verjüngung hat sich das Team punktuell und gezielt verstärkt. „Mit Chris Koerfer habe ich sportlich wie menschlich einen super Co-Trainer dazu bekommen. Er wird mit seiner Erfahrung den Jungs auch nochmal zusätzlich den nötigen Impuls geben.“ Auch die Neuzugänge auf dem Feld hinterlassen schon erste Eindrücke: Lucas Wallraffen (von Viktoria Wegberg) – „Er lässt schon in den Testspielen durchblicken, was er kann“, Maurice Hastenrath (von Granterath), Tim Smilovski (von Holzweiler), Tom Frehse und Philip Wienen – zwei Talente aus der eigenen A-Jugend.

„Wir sind super aufgestellt für die neue Saison“, fasst der Coach die Kaderplanung zufrieden zusammen.

Germania Kückhoven nimmt den Abstieg nicht als Rückschritt, sondern als Chance. Mit frischem Personal, neuem Elan und einer jungen Mannschaft will man Fußball zeigen, der begeistert – und beweisen, dass man auch ohne Druck viel erreichen kann.