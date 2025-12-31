Germania ist Pfungstädter Stadtmeister

Pfungstadt. Nach wie vor ein Zuschauermagnet sind die Pfungstädter Hallenstadtmeisterschaften, die an drei Tagen in der Großsporthalle ausgetragen wurden. Insgesamt kamen 800 Besucher, die am Ende den Turniersieg von Germania Pfungstadt sahen.

Ausrichter war diesmal zwar die FTG, doch ist es ein Gemeinschaftswerk aller Pfungstädter Fußballvereine. „Jeder Verein stellt etwa zehn Personen ab, die sich um Turnierleitung, Verkauf und Organisation kümmern“, sagt Alfred Raab vom SV Hahn, der am letzten Turniertag zusammen mit Wolfgang Görg von der Germania den Eintritt kassierte. Im vergangenen Jahr blieben für jeden der vier Vereine rund 1800 Euro hängen; eine willkommene Aufbesserung der Kassen.

Im letzten Turnierspiel zwischen der FTG und Titelverteidiger Hahn musste die Entscheidung fallen, wer dieses Mal Stadtmeister wird – mit der Germania in Wartestellung. Denn nur mit einem hohen Sieg hätte Kreisoberliga-Spitzenreiter Hahn den B-Ligisten noch abfangen können. Doch daraus wurde nichts, weil der SV nicht über ein 3:3 gegen die FTG (letztlich Dritter) hinauskam. Damit war der Germania der Titel nach 2023 erneut sicher. Ohne Punktgewinn blieb D-Ligist TSV Eschollbrücken. Das hinderte die Zuschauer aber nicht daran, die beiden einzigen Eschollbrücker Tore im Turnier, die im letzten Spiel beim 2:14 gegen die Germania erzielt wurden, lautstark zu feiern.

Ein Wermutstropfen waren jedoch die verbalen Attacken am ersten Tag gegen den Schiedsrichter in der Partie zwischen der FTG III und Hahn II. Die Beschimpfungen und Bedrohungen, die insbesondere von Zuschauern kamen, aber auch das unsportliche Verhalten einzelner Spieler und Trainer werden ein sportrechtliches Nachspiel haben. Für Eckhard Czok von Germania ein No-Go: „Die Zeiten sind ohnehin angespannt. Da können wir derart schlechte Publicity überhaupt nicht gebrauchen“.