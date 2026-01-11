Germania Impekoven: Auswärts bärenstark, offensiv überragend

Auch in der Fremde präsentiert sich Germania bärenstark. Mit 22 Punkten aus acht Auswärtsspielen – sieben Siegen und einem Unentschieden – ist Impekoven das beste Auswärtsteam der Liga.

Der SV Germania Impekoven mischt im Titelkampf in der Kreisliga C2 Bonn kräftig mit. Nach 15 absolvierten Spielen steht die Mannschaft mit 35 Punkten auf Rang drei der Tabelle. Besonders beeindruckend ist die Offensivstärke: Mit 88 erzielten Treffern stellt Impekoven mit großem Abstand den besten Angriff der Liga.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist aus seiner Sicht der Zusammenhalt im Team. „Die mannschaftliche Geschlossenheit ist sehr hervorzuheben und überdurchschnittlich. Die Trainingsbeteiligung ist ebenfalls sehr positiv. In der Regel sind wir mindestens zwölf Spieler und zwei Torhüter“, so Koch.

Dennis Koch, seit der Saison 2020/21 bei Germania aktiv und mit Bezirksligaerfahrung ausgestattet, zieht ein positives Zwischenfazit. „In der Schule wäre es die Note 2. Wir hatten richtig geile Spiele und viele Siege mit teilweise gutem Fußball und Offensiv-Feuerwerk“, sagt der Defensivspieler.

Mehrere Spiele der Hinrunde sind besonders in Erinnerung geblieben. „Positiv sind definitiv die hohen Siege in der Liga gegen Polonia Bonn, den SV Beuel und natürlich im Derby gegen Oedekoven. Negativ ist das 6:6 gegen Preußen Bonn, da wir 6:0 geführt haben“, blickt Koch zurück.

Trotz der starken Offensive sieht er auch klare Baustellen. „Defensiv lassen wir zu viele Chancen zu und kassieren zu viele Tore, das Team denkt und spielt sehr offensiv“, erklärt der Impekovener.

Die Winterpause endet Mitte Januar. „Trainingsstart ist der 13.01., das Testspiel gegen Alfter in der Vorbereitung wird ein guter Vergleich sein, ob die Mannschaft in der B-Klasse mit allen Teams mithalten kann“, so Koch.

Für die Rückrunde formuliert der Spieler ambitionierte Ziele. „Wir wollen die Meisterschaft in der Kreisliga C2 Bonn und dann geht es abschließend mit über 50 Personen nach Mallorca.“

Personell gab es während der Saison nur kleinere Veränderungen. Einige Spieler ohne Einsatzzeiten meldeten sich ab, hinzu kommen zwei Langzeitverletzte sowie ein Akteur, der seine Karriere vermutlich aufgrund von Knieverletzungen beenden muss. Zugänge sind bislang nicht geplant. „Der Kader ist groß und stark genug“, betont Koch.

Eine klare Prognose zur Ligazukunft hat er ebenfalls: „Meister werden wir knapp vor der erfahrenen Truppe aus Ennert, Roleber und SV Beuel gehen runter und RW Beuel.“