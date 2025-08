Germania Ilmenau visiert den Aufstieg an – sechs Neue im Kader

Vizemeisterschaft und Pokalsieg reichten dem SV Germania Ilmenau nicht – in der neuen Saison soll endlich der Aufstieg in die Landesklasse gelingen. Dafür hat der Verein sechs personelle Verstärkungen an Bord, darunter drei interne Aufrücker und drei externe Neuzugänge. Das Team ist somit gut gerüstet, auch wenn der eigentlich schon feststehende Wechsel von Sebastian Stolze kurzfristig platzte, da er sich entschieden hat, lieber in Großbreitenbach zu bleiben und weiterhin mit seinen Freunden zusammenspielt.

