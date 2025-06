Germania Ilmenau verpflichtet Torjäger Sebastian Stolze

Der 30-Jährige war in den vergangenen fünf Spielzeiten das Aushängeschild im Angriff der SG. Nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 blieb er seinem Verein zunächst treu – ein Zeichen für Charakter und Vereinstreue. Nun suchte Stolze eine neue sportliche Herausforderung – und fand sie bei Germania Ilmenau.

Seine Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In insgesamt 90 Pflichtspielen (inklusive Pokal) erzielte Stolze 97 Tore – eine beeindruckende Quote. Allein in der abgelaufenen Saison traf er in 23 Punktspielen 41 Mal.