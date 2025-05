Germania Ilmenau triumphiert erneut im Kreispokal

Der SV Germania Ilmenau hat seinen Titel erfolgreich verteidigt und sich erneut den Kreispokal des KFA Mittelthüringen gesichert. Im Finale im Weimarer Wimaria-Stadion setzte sich die Mannschaft in einem intensiven Duell mit 2:1 gegen den SV Fortuna Großschwabhausen durch – dank zweier sicher verwandelter Elfmeter von Routinier Benjamin Hertel.

Die über 500 Zuschauer sahen ein spannendes und weitgehend ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams nichts schenkten. Ilmenau hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Kontrolle, scheiterte jedoch mehrfach am letzten Pass oder am stark aufgelegten Fortuna-Keeper Joris Hartung.