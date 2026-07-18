Germania holt Defensivtalent aus Bosnien Ognjen verstärkt die Innenverteidigung des Oberligisten von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat einen weiteren jungen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Mit Ognjen verstärkt ein talentierter Innenverteidiger den Kader, der bereits früh Erfahrungen im Herrenbereich sammeln konnte und aus der Nachwuchsarbeit zweier renommierter Klubs aus Bosnien-Herzegowina stammt.

Mit Ognjen begrüßt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen weiteren entwicklungsfähigen Spieler in seinen Reihen. Der junge Innenverteidiger wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FK Željezničar und des HŠK Zrinjski ausgebildet und sammelte bereits im Alter von 18 Jahren erste Erfahrungen in der zweiten Liga Bosnien-Herzegowinas. Qualität im Spielaufbau und gegen den Ball Sportchef Sascha Derr sieht im Neuzugang vor allem eine Verstärkung für die Defensive. Bereits während einer Trainingswoche in der vergangenen Saison habe Ognjen einen positiven Eindruck hinterlassen.

„Wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil er mit seinem starken linken Fuß und seiner Qualität im Spielaufbau genau das Element mitbringt, das uns zuletzt gefehlt hat“, erklärt Derr. Darüber hinaus hebt der Verantwortliche die Zweikampfstärke des Innenverteidigers hervor. Ognjen zeichne sich durch ein intensives und unangenehmes Spiel gegen den Ball aus und bringe gleichzeitig die Bereitschaft mit, weiter an sich zu arbeiten. „Er ist lernwillig, bringt hervorragende Voraussetzungen mit und wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte gehen wird“, sagt Derr.