Germania Hilfarth verliert Spitzenspiel trotz guter Leistung deutlich

Hilfarth hat das Spitzenspiel verloren. – Foto: Andre Peters

Zum Saisonfinale nimmt die Tabelle in der Bezirksliga Mittelrhein zunehmend Form an. Ay-Yildizspor Hückelhoven siegte indes nach zuletzt drei Niederlagen beim Tabellenzweiten Kohlscheider BC. Nutzen daraus konnte das drittplatzierte Germania Hilfarth allerdings nicht ziehen – mit 0:4 verlor das Team von Trainer Nils Brandt daheim gegen den Tabellenführer Germania Eicherscheid.

Dennoch gab sich Germania nicht auf. „Selbst nach dem 0:2 haben wir zwei tausendprozentige Chancen“, berichtete Brandt. Im direkten Gegenzug jedoch setzten die Gäste der Partie durch das 3:0 den Deckel auf (75.). Mit dem Schlusspfiff erhöhte Eicherscheid auf den 4:0-Endstand. „Uns bleibt nichts andereres, als Eicherscheid zu einem Sieg zu gratulieren, der viel zu hoch ausfällt. Wir schießen keine Tore, das geht seit vielen Wochen so, dann kann man auch keine Spiele gewinnen“, ärgerte sich Brandt.

Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses hatte Brandt eine couragierte Leistung seiner Mannschaft gesehen. „Besonders in der ersten Halbzeit hätten wir auf 1:0 stellen können, Pascal Schostock hätte da querlegen müssen“, verwies er auf eine Großchance. „Ansonsten haben sich die Mannschaften nicht viel genommen, ich würde uns sogar leichte Vorteile einräumen“, resümierte Brandt. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit stellte Eicherscheid schließlich auf 1:0 (47. Minute), das 2:0 folgte nur zwei Minuten später.

Durch den Sieg setzt sich Eicherscheid im Kampf um die Meisterschaft weiter ab. Schützenhilfe lieferte Ay-Yildizspor Hückelhoven, das auswärts beim Tabellenzweiten Kohlscheider BC mit 3:2 gewann. Stürmer Mehmet Yilmaz erlebte einen Sahnetag, an dem er bereits in der vierten Minute auf 1:0 für Ay-Yildizspor stellte. Knapp eine Stunde war gespielt, da gelang Kohlscheid der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich, ehe die Gastgeber die Partie sogar drehten: Per Foulelfmeter glich Ay-Yildizspor zum 2:2 aus – wieder traf Yilmaz (71.). Auch den Siegtreffer erzielte er nach Vorlage von Ex-Gladbach-Star Raffael, traf damit zum 3:2-Endstand aus Sicht der Gäste (90.). Kohlscheid muss nun sieben Punkte in den verbleibenden sieben Bezirksliga-Partien auf Tabellenführer Eicherscheid gut machen.

Im Abstiegskampf wird indes die Lage für Niersquelle Kuckum nach der 3:4-Niederlage gegen Alemannia Mariadorf immer enger. Am Freitagabend musste sich Kuckum in der buchstäblich letzten Minute gegen die Alsdorfer geschlagen geben, nachdem die Mannschaft bis zu dritten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 geführt hatte. Nach dem 3:3-Ausgleich drehten die Gäste aus Mariadorf die Partie nur zwei Minuten später auf den 4:3-Endstand (90.+5).

Kuckums Vorsitzender und Interimstrainer Thomas Portz wollte seiner Mannschaft dennoch keinen Vorwurf machen. „Die Jungs haben alles reingehauen, was sie konnten, und eigentlich ein super Spiel gemacht“, befand er. „Wir hätten nach der Führung unsere Chancen einfach nutzen müssen,aber dann ist es halt so, wie es immer ist. Ich habe es auf unserem Sportplatz selten so ruhig erlebt“, berichtete er. Trotzdem werde Kuckum „den Kopf nicht in den Sand stecken, auch wenn die Lage natürlich nicht positiv ist. Aber wir geben nicht auf und müssen einfach mal das Glück erzwingen“, gab sich Portz kämpferisch.