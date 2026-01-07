Germania Hilfarth schlägt sich in Aachen sehr gut

Bis eine Minute vor der Pause des abschließenden Gruppenspiels gegen Mit-Bezirksligist Türkischer SV Düren steuerte Germania Hilfarth in der Endrunde des großen Aachener Sparkassen-Cups auf Finalkurs. Da führte der Vertreter aus dem Kreis Heinsberg durch Tore von Sascha Tobor (2) und Florent Sadiku mit 3:1. Bis zum Seitenwechsel kassierte die Germania dann aber noch drei Gegentore, lag so 3:4 zurück.
Um ins Endspiel einzuziehen, hätte sie gewinnen müssen. Tore schoss nach dem Seitenwechsel aber nur noch Düren, siegte am Ende 6:3 und zog so ins Finale ein. Drei Treffer steuerte Ramiz Chovdarov dazu bei. Der wurde mit insgesamt 16 Toren in der Vor- und Endrunde auch mit riesigem Vorsprung Turnierschützenkönig.
Hilfarths Coach Nils Brandt war aber trotz des verpassten Finaleinzugs voll des Lobes für seine Jungs: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, auch wenn wir kurz vor der Pause die Ordnung verloren haben. Aber das ist Hallenfußball. Hinten raus hat man dann auch gemerkt, dass unser Kader heute etwas dünn war. Die Jungs haben das aber insgesamt gut gemacht und dem TSV alles abverlangt. Viele Beobachter haben nach dem Turnier auch gesagt, dass unser Spiel gegen Düren das beste des Turniers war. Da war jedenfalls richtig Stimmung, flog das Hallendach weg.“
Mit nur sieben Feldspielern war Hilfarth nach Aachen gereist. Der torgefährlichste Spieler fiel dabei kurzfristig aus – aus einem für ihn freilich sehr schönen Grund: Wenige Stunden vor Turnierbeginn war Shpend Hasani Vater geworden.
Auch ohne ihn langte es für Hilfarth zum Auftakt gegen Landesligist Germania Lich-Steinstraß zu einem 10:2-Kantersieg. Armand Drevina (4), Sadiku (3), Tobor, Pascal Dömges und Dominik da Silva trafen. Da Düren zuvor Lich-Steinstraß aber 11:3 geschlagen hatte, lag der TSV vor dem abschließenden Spiel hauchdünn vorn. Das Finale verlor Düren gegen Favorit und Mittelrheinligist VfL Vichttal dann 3:5.
Fazit von Brandt: „Auch wenn ich eigentlich kein Hallenfreund bin: Das hier hat richtig Spaß gemacht, wir würden gerne wiederkommen.“ Bei der Stadtmeisterschaft in Hückelhoven schied Hilfarth als Titelverteidiger am Wochenende hingegen in der Gruppenphase der Endrunde aus – allerdings ohne einige Leistungsträger.