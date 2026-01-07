Germania Hilfarth schlägt sich in Aachen sehr gut

Bis eine Minute vor der Pause des abschließenden Gruppenspiels gegen Mit-Bezirksligist Türkischer SV Düren steuerte Germania Hilfarth in der Endrunde des großen Aachener Sparkassen-Cups auf Finalkurs. Da führte der Vertreter aus dem Kreis Heinsberg durch Tore von Sascha Tobor (2) und Florent Sadiku mit 3:1. Bis zum Seitenwechsel kassierte die Germania dann aber noch drei Gegentore, lag so 3:4 zurück.

Um ins Endspiel einzuziehen, hätte sie gewinnen müssen. Tore schoss nach dem Seitenwechsel aber nur noch Düren, siegte am Ende 6:3 und zog so ins Finale ein. Drei Treffer steuerte Ramiz Chovdarov dazu bei. Der wurde mit insgesamt 16 Toren in der Vor- und Endrunde auch mit riesigem Vorsprung Turnierschützenkönig.

Hilfarths Coach Nils Brandt war aber trotz des verpassten Finaleinzugs voll des Lobes für seine Jungs: „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, auch wenn wir kurz vor der Pause die Ordnung verloren haben. Aber das ist Hallenfußball. Hinten raus hat man dann auch gemerkt, dass unser Kader heute etwas dünn war. Die Jungs haben das aber insgesamt gut gemacht und dem TSV alles abverlangt. Viele Beobachter haben nach dem Turnier auch gesagt, dass unser Spiel gegen Düren das beste des Turniers war. Da war jedenfalls richtig Stimmung, flog das Hallendach weg.“