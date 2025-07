– Foto: Michael Schnieders

Germania Hilfarth: Meister der Rückrunde Um den Aufstieg spielte der Bezirksliga-Aufsteiger Hilfarth zwar nicht, sicherte sich aber mit einer tollen Rückrunde noch Platz vier der Abschlusstabelle. Der Trainerwechsel zu Nils Brandt ging auf.

Die Germania aus Hilfarth hat ihrem ersten Jahr in der Fußball-Bezirksliga mit 53 Punkten den durchaus beachtlichen 4. Tabellenplatz belegt. Und den verdankt sie einer tollen Rückrunde, denn in der Rückrundentabelle ist sie sogar ganz vorne platziert. Mit den in der zweiten Saisonhälfte erspielten 35 Punkten rangiert sie noch vor Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven und dem Vizemeister Germania Eicherscheid.

„Für diese Leistung möchte ich der Mannschaft auch ein großes Lob aussprechen“, so Trainer Nils Brandt, der die Mannschaft erst in der Winterpause von Vorgänger Hüseyin Bozkurt übernommen hatte. „Also die Rückrundenbilanz kann sich doch wirklich sehen lassen, es hat von Beginn an gut geklappt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde lief hervorragend, und auch die Siege bei den Hallenturnieren in Erkelenz (Gewinner des ERKA-Cups, Anm. d. Red.) und der Sieg bei der Hückelhovener Stadtmeisterschaft in Ratheim unterstreichen das“, so ein sichtlich auf seine neue Mannschaft stolzer Trainer Nils Brandt. Aber nicht nur die Mannschaft lobt Brandt, sondern auch die gesamte Führungsriege der erst 1993 gegründeten Germania schließt er in seine persönliche Bilanz mit ein. „Die tun wirklich alles dafür, dass sich Mannschaft und Trainerstab auf den sportlichen Erfolg konzentrieren können“, so Brandt weiter.

Bei allen Erfolgen und trotz einer grandiosen Rückrunde gehört aber auch zur Wahrheit, dass Hilfarth dennoch in dieser Saison hinter seinen selbst gesteckten Erwartungen zurückblieb: Denn der Klub wollte im ersten Bezirksliga-Jahr direkt um den Landesliga-Aufstieg mitspielen. Das hat man nicht geschafft. Dennoch ist der sportliche Erfolg im Premierenjahr beachtlich. Und dafür hat die Mannschaft geliefert. „Mit mannschaftlicher Geschlossenheit, ohne jegliche Neiddebatten, auch wenn der ein oder andere zunächst mal auf der Bank Platz nehmen musste“, erklärt Brandt. Gar nicht gut gefallen haben dem Trainer allerdings die Ergebnisse der Spiele „unter Flutlicht, denn da haben wir nicht so gut ausgesehen“. Am 18. Spieltag hat die Germania da im Derby bei Ay-Yildizspor Hückelhoven an einem Samstagabend nur 2:2 gespielt. An einem Mittwoch am 25. Spieltag gegen Rhenanina Richterich verlor man daheim sogar mit 2:3. Und ebenfalls an einem Nachholspiel unter der Woche erreichte man in heimischen Gefilden nur ein 0:0 gegen DJK Haaren. Die einzige weitere Niederlage setzte es in der Rückrunde dann später mit einem 2:4 in Oidtweiler – nachmittags.