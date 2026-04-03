Germania Hilfarth angelt sich B-Liga-Torjäger Nico Sodekamp Sommerneuzugang verstärkt die Germania von Benedikt Hitze · 03.04.2026, 13:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Germania Hilfahrt

Der 23-Jährige Mittelstürmer wechselt vom TuS Jahn Hilfarth zur Germania. Mit starken Leistungen soll Sodekamp ab dem Sommer die Offensive stärken.

Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit bei Germania Hilfarth läuft auf Hochtouren. Nun hat die Germania mit Nico Sodekamp einen Neuzugang offiziell gemacht. Mit Sodekamp verpflichtet der Verein einen treffsicheren Angreifer der Kreisliga B. Die Statistiken vom jungen Stürmer lesen sich wie eine Bewerbung für höhere Aufgaben. In lediglich 18 Einsätzen netzte er 19-mal ein. Diese Quote hat die Verantwortlichen der Germania überzeugt. „Nico hat eindrucksvoll gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt", heißt es vonseiten der sportlichen Leitung. Besonders hervorgehoben werden seine Abschlussstärke, die Präsenz im Strafraum und ein ausgeprägtes Spielverständnis. Der nächste Schritt