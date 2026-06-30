Germania Helstorf verstärkt Trainerteam mit den Pohls Mario und Timo Pohl stoßen zur Germania und sollen die sportliche Entwicklung des Bezirksligisten langfristig mitgestalten von red · Heute, 10:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Germania Helstorf stellt die Weichen für die Zukunft und erweitert sein Trainerteam. Mit Mario und Timo Pohl gewinnt der Bezirksligist zwei erfahrene Fußballfachleute, die bereits ab der kommenden Saison wichtige Aufgaben übernehmen werden.

Ab dem 1. Juli 2026 wird Timo Pohl die erste Herrenmannschaft als zusätzlicher Co-Trainer unterstützen. Nach seiner langjährigen Tätigkeit beim TSV Mühlenfeld bringt er umfangreiche Erfahrung in der Trainingsarbeit mit und soll die Mannschaft sowohl fachlich als auch in ihrer individuellen Entwicklung voranbringen. Mario Pohl übernimmt zunächst eine beratende Funktion rund um die erste Mannschaft. Der langjährige Trainer wird sich künftig um organisatorische Abläufe und die sportlichen Strukturen im Umfeld des Teams kümmern. Spätestens zur Saison 2027/28 soll er schließlich den Posten des Cheftrainers übernehmen und gemeinsam mit seinem Sohn Timo die sportliche Verantwortung tragen.

Langfristige Planung mit klarer Perspektive Cheftrainer Matthias Maszke begrüßt die personelle Verstärkung und sieht in der Verpflichtung der beiden Trainer einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Vereins. Die zusätzliche Expertise soll nicht nur dem Trainerteam, sondern der gesamten Mannschaft zugutekommen. Auch Timo Pohl blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen. Besonders die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz sowie die individuelle Förderung der Spieler stehen für ihn im Mittelpunkt. Mario Pohl wiederum freut sich nach 25 Jahren an der Seitenlinie auf seine neue Rolle im Hintergrund, in der er seine Erfahrung beratend einbringen möchte.