Germania Helstorf verliert unglücklich in Sulingen

Der SV Germania Helstorf hat am zehnten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover trotz einer guten Leistung keine Punkte geholt. Beim FC Sulingen unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke mit 2:3 (1:1). Besonders bitter: Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Strafstoß.

Helstorf startete stark in die Partie und ging bereits in der 14. Minute in Führung. Nico Kiedrowski setzte sich im Strafraum stark gegen mehrere Gegenspieler durch und schloss überlegt ins lange Eck ab. Sulingen kam nach einem Eckball in der 24. Minute zum Ausgleich durch Jonas Lengauer – ein Treffer, der aus Helstorfer Sicht wegen eines vermeintlichen Foulspiels am Torhüter Kai-Jan Machulla hätte aberkannt werden müssen.

Nach der Pause nutzten die Gastgeber einen Ballverlust im Aufbauspiel der Germania und drehten das Spiel durch Maurice Krüger (48.). Helstorf antwortete mit großem Einsatz und kam in der 59. Minute durch Mika Pich zum verdienten 2:2. Kurz darauf trafen die Gäste zweimal Aluminium und hatten Pech, als ein weiterer Treffer von Justin Wiechens wegen Abseits aberkannt wurde – eine Entscheidung, die auf dem Feld für Unverständnis sorgte.

In der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Joshua Just dann auf Strafstoß für Sulingen, nachdem ein Angreifer im Strafraum mit einem Helstorfer Verteidiger zusammengeprallt war. Krüger verwandelte sicher zum 3:2-Endstand. Trotz einer engagierten Vorstellung blieb Helstorf damit ohne Punktgewinn und steht mit zwölf Zählern nach zehn Spielen auf Tabellenplatz elf.