Germania Helstorf überzeugt beim ersten Heimspiel

Der SV Germania Helstorf hat im ersten Heimspiel der neuen Saison einen klaren 4:0-Sieg gegen den TuS Drakenburg gefeiert. Vor rund 150 Zuschauern erzielten Frederik Wiese (13., 36.), Leon Koch (73.) und Hajo Al Mahshoush (80.) die Treffer für die Gastgeber, die sich damit nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen.

Der Grundstein für den Erfolg sei schon in der ersten Halbzeit gelegt worden. „Freddi Wiese hat mit seinen beiden Toren für Ruhe gesorgt. Diese Effektivität in den entscheidenden Momenten hat uns sehr geholfen“, betonte der Coach.

Trainer Matthias Maszke zeigte sich nach dem Abpfiff vor allem von der Art und Weise des Auftritts seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben heute sehr konzentriert gearbeitet und uns nicht von der Euphorie des ersten Heimspiels tragen lassen, sondern sachlich unser Spiel durchgezogen“, sagte Maszke.

Drakenburg kam nach der Pause zwar engagiert aus der Kabine, doch Helstorf hielt dem Druck stand. „Es war klar, dass der Gegner nach der Pause mehr riskieren würde. Da mussten wir stabil bleiben – und genau das haben die Jungs hervorragend gemacht“, so Maszke. Der Abwehrverbund um Max Gerns habe eine „sehr souveräne Vorstellung“ geboten und damit die Grundlage geschaffen, um in der Offensive Räume zu nutzen.

Auch mit Blick auf die geschlossene Teamleistung äußerte sich der Trainer anerkennend: „Wir haben heute gesehen, dass jeder für den anderen läuft. Das war nicht nur ein Sieg durch Einzelaktionen, sondern durch kollektives Arbeiten.“ Die Stimmung im Stadion habe das ihre beigetragen: „Die Unterstützung von den Rängen war spürbar. Das hat die Mannschaft zusätzlich getragen.“

Trotz des gelungenen Saisonstarts bleibt Maszke realistisch. „Es bringt nichts, nach zwei Siegen zu euphorisch zu werden. Wir haben uns eine gute Ausgangslage verschafft, mehr aber auch nicht. Entscheidend ist, dass wir Woche für Woche konzentriert bleiben.“

Mit sechs Punkten und 6:1 Toren liegt Germania Helstorf nun gleichauf mit Bückeburg und Neuenkirchen an der Tabellenspitze. Maszke jedoch mahnt zur Bodenständigkeit: „Wir freuen uns über den Start, wissen aber auch, dass die Saison lang ist. Wichtig ist, dass wir unsere Linie konsequent weitergehen.