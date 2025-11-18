Germania Helstorf überrascht den Favoriten

Der SV Germania Helstorf 1923 hat mit einem 3:1-Heimerfolg gegen den favorisierten VfL Bückeburg für eine der Überraschungen des Spieltags gesorgt. Trainer Matthias Maszke zeigte sich nach Abpfiff begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft, die mit nun 19 Punkten auf Platz neun klettert und ein wichtiges Signal im Abstiegskampf sendet.

Der Treffer wirkte wie ein emotionaler Katalysator: „Beflügelt von diesem sehenswerten Treffer feierten sich die Germanen für jede Aktion und steigerten sich in einen wahren Rausch des Zusammenhaltens“, so Maszke. „Jede positive Aktion wurde genutzt, um die Motivation hochzuhalten.“

„Einen unerwarteten Dreier“ habe man eingefahren, sagte Maszke. Sein Team habe „ein sehr intensives, aber immer faires Spiel“ geliefert – mit einem spektakulären Auftakt. Bereits in der sechsten Minute erzielte Mika Pich ein Tor aus 55 Metern. Maszke sprach von „einem Traumtor, ein wahrer Sonntagsschuss“.

Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause, nachdem beide Teams weitere Chancen hatten.

Zweite Halbzeit kippt – Helstorf reagiert eiskalt

Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Kräfteverhältnisse. Maszke beschrieb, dass die Gäste „höhere Spielanteile hatten“, diese jedoch vor allem im eigenen Ballbesitz verblieben. In der 61. Minute fiel der Ausgleich durch Alexander Bremer per Kopfball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Maszke schilderte die anschließende offene Phase: „Ab jetzt spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und wollten den Dreier einfahren.“ In der 72. Minute erzielte Justin Wiechens das 2:1 für den Gastgeber:

Er „zog aus ca. 23 Metern nach cleverem Zuspiel von Marvin Bremer aus der Drehung ab und ließ dem Gästekeeper keine Chance“.

Bückeburg stellte danach auf eine Dreierkette um und erhöhte das Risiko. Maszke erkannte den Druck des Gegners an: „Der Wille, den Ausgleich zu erzielen, war bei den Gästen zu erkennen.“ Sein Team habe jedoch „die sich bietenden Räume genutzt, um gefährliche Nadelstiche zu setzen“.

Nico Kiedrowski entscheidet in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit sorgte Nico Kiedrowski für die endgültige Entscheidung. Maszke lobte die Entschlossenheit seines Angreifers:

„Nico nahm einen langen Ball auf, lief an der Strafraumgrenze parallel zum Tor, griff tief in die Trickkiste, schlug drei Haken und schob den Ball überlegt flach ins Eck.“

Der Trainer betonte, dass der 3:1-Erfolg zwar überraschend, aber im Verlauf verdient gewesen sei: „Am Ende war der Sieg der Germania überraschend, aber auch verdient.“