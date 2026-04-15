Germania Helstorf stellt Arne Schneekönig offiziell vor

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Germania Helstorf hat Arne Schneekönig offiziell als Neuzugang vorgestellt. Der Spieler war bereits in der Winterpause zur Mannschaft gestoßen und ist nun fester Bestandteil des Kaders.

Schneekönig bringt laut Verein vor allem Einsatzbereitschaft und Teamgeist mit. Er gilt als lauf- und kampfstarker Akteur, der sowohl auf dem Platz als auch innerhalb der Mannschaft Impulse setzen soll.

Mit der Bekanntgabe reagiert der Verein auf die personellen Anforderungen der laufenden Saison und schafft zugleich Klarheit über die Kaderstruktur im weiteren Verlauf.