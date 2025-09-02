Germania Helstorf schlägt Leese dank Doppelpack von Koch

Matchwinner am Samstag war Leon Koch, der mit einem frühen Doppelpack die Weichen auf Sieg stellte. Bereits in der vierten Minute nutzte der Angreifer einen kapitalen Bock in Leeses Hintermannschaft. Ein missglückter Rückpass wurde zur perfekten Vorlage für Koch, der den Ball eiskalt ins Netz beförderte.

Auch der zweite Treffer ging auf sein Konto: In der 20. Minute setzte sich Thorben Neugebauer stark im Mittelfeld durch, zog gleich drei Gegenspieler auf sich und legte dann klug quer. Koch nahm den Ball auf und traf mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck – keine Chance für TuS-Keeper Christopher Hotze.

Die Gäste aus Leese präsentierten sich über weite Strecken keineswegs als klar unterlegene Mannschaft. Beide Teams erspielten sich über die 90 Minuten zahlreiche Möglichkeiten, doch Helstorf agierte zielstrebiger und konsequenter im Abschluss. So blieb es bei der Zwei-Tore-Führung, die die Elf von Trainer Matthias Maszke souverän über die Zeit brachte.

„Das Spiel hatte viele gute Szenen auf beiden Seiten, aber wir waren effektiver. Mit neun Punkten aus vier Spielen sind wir absolut im Soll“, resümierte Maszke nach dem Abpfiff zufrieden. Auch das anstehende Auswärtsspiel beim TuS Wagenfeld, das eine 85 Kilometer lange Anreise mit sich bringt, kann Helstorf nun mit breiter Brust und ohne Druck angehen.

Leese hingegen bleibt weiter ohne Punkt und steckt mit vier Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:15 tief im Tabellenkeller fest. Der Klassenerhalt scheint für den Mitaufsteiger bereits früh in der Saison ein schwieriges Unterfangen zu werden.

Bezirksliga 1 Hannover – aktueller Tabellenstand (Spitzengruppe):

VfL Bückeburg – 12 Punkte (17:1 Tore) SC Twistringen – 12 Punkte (15:10 Tore) VfR Evesen – 9 Punkte (16:3 Tore, 1 Spiel weniger) SV Germania Helstorf – 9 Punkte (8:2 Tore) TV Neuenkirchen – 9 Punkte (10:5 Tore)

Am kommenden Sonntag trifft Germania Helstorf auswärts auf den Tabellenelften TuS Wagenfeld, der bisher erst drei Punkte sammeln konnte. Mit einem weiteren Sieg könnte Helstorf seine starke Frühform weiter untermauern.