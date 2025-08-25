Germania Helstorf scheitert knapp in Sudweyhe

Der SV Germania Helstorf hat sein drittes Saisonspiel in der Bezirksliga knapp verloren. Beim TuS Sudweyhe unterlag die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Leon Behrami in der 72. Spielminute nach einem sehenswert herausgespielten Angriff.

Die Zuschauer erlebten über 90 Minuten eine Partie mit vielen schönen Ballstafetten auf beiden Seiten. Während Sudweyhe in der Schlussphase den entscheidenden Stich setzen konnte, fehlte Helstorf die letzte Konsequenz im Abschluss. „Uns hat die letzte Gier gefehlt, das Tor wirklich zu machen“, erklärte Maszke.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das lange völlig offen war“, bilanzierte Maszke nach Abpfiff. „Wir wären gern mit einem oder sogar drei Punkten nach Hause gefahren.“

Mehrfach Aluminium und Paraden verhindern Helstorfer Tor

Die Gäste erarbeiteten sich mehrere hochkarätige Chancen. Zwei Mal prallte der Ball vom Aluminium ab, zudem klärten Sudweyher Feldspieler gleich zwei Bälle auf der Linie. Hinzu kamen starke Paraden des Heimtorwarts: Im direkten Duell scheiterte Leon Koch zwei Mal, auch ein Distanzschuss von Hajo Al Mahshoush wurde sehenswert entschärft.

„Wir hatten genügend Möglichkeiten, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, ärgerte sich Maszke. „Aber wenn man diese Chancen nicht nutzt, dann reicht manchmal eine Szene des Gegners, um zu verlieren.“

Trotz Niederlage viel Positives

Auch wenn das Ergebnis enttäuschend war, zog der Trainer ein insgesamt positives Fazit. „Die Jungs haben alles gegeben und können trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt vom Platz gehen“, betonte Maszke. „Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

In der Tabelle liegt Helstorf nach drei Spieltagen mit sechs Punkten weiterhin im vorderen Mittelfeld auf Rang fünf. Sudweyhe feierte seinen ersten Saisonsieg und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller.