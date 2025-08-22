Germania Helstorf reist entspannt nach Sudweyhe

Vor dem Auswärtsspiel beim TuS Sudweyhe gibt sich Matthias Maszke, Trainer des SV Germania Helstorf 1923, betont gelassen. Der Aufsteiger ist mit zwei Siegen aus den ersten beiden Partien hervorragend in die Saison gestartet und rangiert aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. „Als Neuling sind wir wieder mal gespannt, was uns dieses Wochenende in Sudweyhe erwartet“, erklärte Maszke.

Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen sieht der Coach sein Team auf Kurs: „Mit 6 Punkten aus den ersten 2 Spielen liegen wir mehr als im Soll.“ Personell kann er zumindest auf kleine Lichtblicke hoffen. „Von unseren Kurzzeitverletzten könnte es bei Michael Draper und bei Nico Kiedrowski für einen Kurzeinsatz reichen“, so Maszke. Von den länger verletzten Spielern kehre jedoch „leider noch niemand zurück ins Team“.

Trotz dieser Einschränkungen reist Helstorf ohne Druck nach Sudweyhe. „Wir fahren entspannt nach Südweyhe und schauen mal, was so geht“, sagte Maszke. Während Germania mit breiter Brust antritt, steht Sudweyhe nach der Auftaktniederlage unter Zugzwang. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr.