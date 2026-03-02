Germania Helstorf kassiert späten Knockout

– Foto: Thies Meyer

Der SV Germania Helstorf hat sein Heimspiel gegen den TuS Sudweyhe mit 1:2 verloren. Auf tiefem und schwer zu bespielendem Untergrund zeigte die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke vor allem in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung, ließ jedoch mehrere Möglichkeiten ungenutzt und musste sich am Ende durch einen späten Gegentreffer geschlagen geben.

Die Führung hielt jedoch nur zwei Minuten. Ein Pass im Aufbauspiel wurde nicht sauber verarbeitet und landete direkt bei einem Gegenspieler. Bastian Helms reagierte schnell, erkannte die weit vorgerückte Position von Kai-Jan Machulla und überwand den Helstorfer Torhüter mit einem Heber aus rund 25 Metern zum 1:1 (18.). In den Minuten danach zeigte sich Helstorf kurzzeitig verunsichert, Sudweyhe hätte diese Phase beinahe zur Führung genutzt.

Helstorf begann druckvoll und kam früh zu guten Abschlüssen. In der 16. Minute fiel folgerichtig die Führung: Nach Vorarbeit von Nico Kiedrowski nutzte Leon Koch seine zweite Torchance konsequent und traf zum 1:0. Die Gastgeber wirkten in dieser Phase präsenter in den Zweikämpfen und bestimmten das Spielgeschehen.

Nach etwa zehn Minuten fand die Germania zurück in die Partie. Kiedrowski, Frederik Wiese, Mika Pich und erneut Koch erarbeiteten sich mehrere Abschlussmöglichkeiten. Trotz dieser Druckphase gelang kein weiterer Treffer. So ging es mit einem Unentschieden in die Kabine.

Im zweiten Durchgang nahm die Intensität zunächst ab. Beide Mannschaften agierten vorsichtiger, klare Torchancen blieben selten. Sudweyhe verzeichnete um die 60. Minute eine gute Gelegenheit, während Helstorf zwar bemüht blieb, im letzten Drittel jedoch nicht die nötige Präzision fand.

Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel in der 89. Minute die Entscheidung. Ein Steckpass in den Helstorfer Strafraum schien zunächst geklärt, doch beim Klärungsversuch wurde ein Gegenspieler angeschossen. Der Ball prallte vor die Füße von Niklas Behrens, der unbedrängt einschieben konnte. Der Treffer bedeutete das 1:2 und sorgte für große Enttäuschung bei den Gastgebern.

Matthias Maszke erklärte nach der Partie: „So bewahrheitet sich wieder eine alte Fußballweisheit. Wenn man vorne die Dinger nicht macht, bekommt man sie hinten rein.“

Sudweyhes Trainer Jan Lehmkuhl bewertete den Erfolg als verdient. "Joshi Brandhoff macht das sehr gut – nach einem Ball ins Zentrum, den er aus 16 Metern eiskalt verwandelt." Seine Mannschaft habe nach dem schnellen Ausgleich besser ins Spiel gefunden und insbesondere vor der Pause gute Möglichkeiten gehabt. "Wir sind einfach froh, dass wir gut reingekommen sind in die Rückrunde und dass wir positiv gestartet sind. Und da lässt sich drauf aufbauen, auch wenn Helstorf ein unangenehmer Gegner war." Zudem sei es unter den schwierigen Platzverhältnissen wichtig gewesen, effizient zu agieren.

Für Helstorf bleibt die Erkenntnis, dass eine engagierte Leistung allein nicht ausreichte. Die mangelnde Effektivität vor dem Tor und die fehlende Konzentration in der Schlussphase führten zu einer weiteren knappen Niederlage.

SV Germania Helstorf 1923 – TuS Sudweyhe 1:2

SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer (65. Hajo Al Mahshoush), Mika Pich, Frederik Wiese (81. Thorben Neugebauer), Nils Bruns (74. Tobias Schild), Max Gerns, Nico Kiedrowski, Milo Waldhüter, Leon Koch, Jonathan Alisch (59. Lukas Bertram), Marvin Bremer - Trainer: Matthias Maszke

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Wirth (90. Ermal Behrami), Jan-Ove Bäker (67. Miká Pieper), Bastian Helms (84. Jörn Kastens), Jason-Mark Traemann (81. Maximilian Golembski), Tom Köppener, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami, Niklas Behrens, Finn Kastens - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Leo Heckmann

Tore: 1:0 Leon Koch (16.), 1:1 Bastian Helms (18.), 1:2 Niklas Behrens (89.)